İstanbul'da Yarın Kuvvetli Yağış Bekleniyor

İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Yağışların sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara neden olabileceği ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.