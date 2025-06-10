Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti
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Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti
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Elektrik akımına kapılan ve 66 saat süren yaşam mücadelesini dün kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanında kılındı. Cenaze namazına katılan binlerce vatandaş meydana sığmadı.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü Türkiye'yi yasa boğdu. Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlandı.

MEYDANA SIĞMADILAR

Binlerce kişi Zeyrek'i son yolculuğuna uğurlamak için ilk törenin yapıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. İlk törenin ardından Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanında büyük kalabalık eşliğinde kılındı. Alana gelen binlerce vatandaş meydana sığmadı.

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

İLK TÖRENDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek törende gözyaşları eşliğinde yaptığı konuşmada, "Bana hep derdi ki 'Nurcan, dik dur. 3 tane çocuğumuz var'. Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende" dedi ve alandaki vatandaşlardan helallik istedi.

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadıZeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek

ÖZGÜR ÖZEL GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "6 yaşından beri bir kürsüye çıkıp konuşurum, elimde mikrofon olur. Bu herhalde şimdiye kadarki en zor konuşmam. Ferdi benden daha Manisalıydı. Aşkla bağlıydı eşine, çocuklarına, bir de Manisa'ya. Şimdi bizim yükümüz her şeyden ağır. O varken gözümüz arkada kalmıyordu, o gidince ne yapacağız bilmiyorum. Onun kadar sevilmeyi hak eden bir insan daha yoktur. Çünkü çok karşılıksız sevebilen biriydi" diye konuştu.

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadıZeyrek'in annesi Gülten Zeyrek

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadıCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i teselli etti.

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

Ferdi Zeyrek'in cenaze namazında binlerce kişi meydana sığmadı

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıumut mergen:

MEKANIN CENNET OLSUN BAŞKAN ALLAH RAHMET EYLESIN

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