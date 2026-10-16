Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Arda Turan'ın bu görüntüsünü izleyen herkes aynı yorumu yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shakhtar Donetsk'in AEK karşısında 3-1 kazandığı maçta Arda Turan'ın saha kenarındaki sinirli anları dikkat çekti. Skor 1-1'ken ayakkabısını bağlayan futbolcusuna bağıran genç teknik adamın mimikleri ve hareketleri Fatih Terim'e benzetildi. Görüntüleri izleyen futbolseverler, "Fatih Hoca'nın oğlu olsa ancak bu kadar olur" yorumunda bulundu.
- Shakhtar Donetsk, AEK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazandı.
- Arda Turan, skor 1-1 devam ederken ayakkabısını bağlayan bir futbolcusuna sinirlenerek bağırdı ve el kol hareketleriyle tepki gösterdi.
- Futbolseverler, Arda Turan'ın saha kenarındaki mimik ve hareketlerini Fatih Terim'e benzetti.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, takımının AEK karşısında 3-1 galip geldiği karşılaşmada bu kez saha kenarındaki tepkileriyle dikkat çekti. Genç teknik adamın bir futbolcusuna sinirlendiği anlara ait görüntüler paylaşılırken futbolseverlerin yaptığı Fatih Terim benzetmesi öne çıktı.
AYAKKABISINI BAĞLAYAN FUTBOLCUSUNA SİNİRLENDİ
Karşılaşmada skor 1-1 devam ederken Shakhtar Donetskli bir futbolcunun ayakkabısını bağlaması Arda Turan'ı sinirlendirdi. Oyuncusuna doğru bağıran ve el kol hareketleriyle tepkisini gösteren Turan'ın o anları kameralara yansıdı. Genç teknik adamın yüz ifadeleri ve saha kenarındaki tavırları, uzun yıllar birlikte çalıştığı Fatih Terim'i hatırlattı.
"FATİH HOCA'NIN OĞLU OLSA ANCA BU KADAR OLUR"
Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda futbolsever, Arda Turan'ın sinirlendiği anlardaki mimiklerini ve hareketlerini Fatih Terim'e benzetti. Özellikle " Fatih Hoca'nın oğlu olsa anca bu kadar olur, sinir, stres, mimik bile aynısı" yorumu dikkat çekti. Galatasaray'da futbolculuk yaptığı dönemde Fatih Terim'le çalışan Arda Turan'ın saha kenarındaki tavırlarının eski hocasına benzemesi, futbolseverlerin ilgisini çekti.
MAÇI 3-1 KAZANDI
Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, AEK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-1 kazanmayı başardı. Karşılaşmayı galibiyetle tamamlayan genç teknik adam, maç sırasında oyuncusuna gösterdiği sert tepkiyle de konuşuldu.
Yorumlar (1)
Ardayi fatih terim denen kendini millete teknik direktör olarak tanıtıp Pirlo nun hayatını anlattığı kitabındaki, haydi aslanım haydi yiğidim gazıyla teknik patronluk yapan adamla mi kiyasliyorsunuz. Senelerce hakemlerin kayırdığı fon olayiyla eski futbolcularının bile parasına çöktüğü söylenilen adamlami. Ya bırakın Fatih terim Türk futbolunu bitiren, ve hiç birşey katmayan biridir.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.