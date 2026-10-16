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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı?

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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı?
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Beşiktaş'ın Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Orkun Kökçü'nün sağlık durumuyla ilgili sevindirici gelişme yaşandı. Ayak bileğinde darbeye bağlı morarma tespit edilen milli futbolcunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ve Trabzonspor derbisinde forma giymesinin beklendiği öğrenildi.

  • Orkun Kökçü'nün ayak bileğinde aldığı darbeye bağlı morarma tespit edildi ve ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirlendi.
  • Orkun Kökçü'nün 4 Kasım Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında sahada olması bekleniyor.
  • Orkun Kökçü'nün Trabzonspor maçında oynayıp oynamayacağına dair son karar, teknik heyetin değerlendirmesinin ardından maç öncesinde verilecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan Orkun Kökçü'nün son durumu netleşmeye başladı. Mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda yerini Fabio Miretti'ye bırakan milli futbolcunun Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu.

DERBİ ÖNCESİ SEVİNDİREN HABER

A Spor'un haberine göre Orkun Kökçü'nün ayak bileğinde aldığı darbeye bağlı morarma tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerde milli futbolcunun ciddi bir sakatlığının bulunmadığı belirtildi.  Beşiktaş kaptanının pazartesi günü oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında sahada olmasının beklendiği aktarıldı.

ITALIANO: RİSK ALMAK İSTEMEDİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim karşılaşmasının ardından Orkun Kökçü'nün sakatlığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. İtalyan teknik adam, oyuncusunun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orkun'un ayağında küçük bir acı var. Ayağını yere basınca kendini kötü hissetti, biz de risk almak istemedik. Onunla konuştum, çok da büyük bir şey olmadığını söylüyor. Umarım çok büyük bir sıkıntısı yoktur."

SON KARAR MAÇ ÖNCESİNDE VERİLECEK

Siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü'nün Trabzonspor karşılaşmasına yetişmesi beklenirken milli futbolcunun sahaya çıkıp çıkmayacağına teknik heyetin son değerlendirmesinin ardından karar verilecek.

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