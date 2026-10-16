İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada teknik direktör Vincenzo Italiano'nun saha kenarındaki bir görüntüsü dikkat çekti. Siyah-beyazlıların Oh'un golüyle 2-1 öne geçtiği anlarda İtalyan teknik adamın sevinmek yerine sinirle bağırması, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

TAKIMI GOL ATTI, O BAĞIRMAYA BAŞLADI

Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü yakaladığı pozisyonun ardından kameralar teknik direktör Vincenzo Italiano'ya çevrildi.

Gol sevincinin yaşandığı anlarda oldukça sinirli olduğu görülen Italiano'nun saha kenarında bağırarak tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı. İtalyan çalıştırıcının tepkisinin atılan gole değil, gol öncesinde sahada yaşananlara yönelik olduğu değerlendirildi.

SKOR NE OLURSA OLSUN TAVİZ VERMİYOR

Italiano'nun takımının öne geçmesine rağmen oyun içindeki hatalara tepki göstermesi, disiplin anlayışının bir göstergesi olarak yorumlandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, İtalyan teknik adamın skordan bağımsız şekilde oyuncularından beklentilerini sürdürmesini ve saha kenarındaki hırsını takdir etti.

"BU ADAM TABİİ Kİ BAŞARILI OLUR"

Görüntülerin paylaşılmasının ardından futbolseverler, Italiano'nun kazanma hırsına ve disiplinli yaklaşımına övgülerde bulundu. Bazı taraftarlar, teknik adamın gol atıldığı anlarda bile yapılan hataları göz ardı etmemesini başarısının nedenlerinden biri olarak değerlendirdi. Italiano'nun saha kenarındaki tavrı, "Bu adam tabii ki başarılı olur. Ne olursa olsun taviz vermiyor." şeklindeki yorumlarla karşılandı.

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