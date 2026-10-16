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İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı

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İşte Italiano'nun başarısının sırrı! Takımı gol attı, o sinirden bağırmaya başladı
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Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısında Oh'un golüyle 2-1 öne geçtiği anlarda teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sevinmek yerine sinirle bağırması dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcının golden önce yaşananlara tepki gösterdiği anlar büyük beğeni toplarken futbolseverler, skor ne olursa olsun disiplininden taviz vermeyen teknik adamın hırsına övgü yağdırdı.

  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.
  • Teknik direktör Vincenzo Italiano, takımının Oh'un golüyle 2-1 öne geçtiği anda saha kenarında sinirle bağırdı.
  • Italiano'nun tepkisinin atılan gole değil, gol öncesinde sahada yaşananlara yönelik olduğu değerlendirildi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada teknik direktör Vincenzo Italiano'nun saha kenarındaki bir görüntüsü dikkat çekti. Siyah-beyazlıların Oh'un golüyle 2-1 öne geçtiği anlarda İtalyan teknik adamın sevinmek yerine sinirle bağırması, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

TAKIMI GOL ATTI, O BAĞIRMAYA BAŞLADI

Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü yakaladığı pozisyonun ardından kameralar teknik direktör Vincenzo Italiano'ya çevrildi.

Gol sevincinin yaşandığı anlarda oldukça sinirli olduğu görülen Italiano'nun saha kenarında bağırarak tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı. İtalyan çalıştırıcının tepkisinin atılan gole değil, gol öncesinde sahada yaşananlara yönelik olduğu değerlendirildi.

SKOR NE OLURSA OLSUN TAVİZ VERMİYOR

Italiano'nun takımının öne geçmesine rağmen oyun içindeki hatalara tepki göstermesi, disiplin anlayışının bir göstergesi olarak yorumlandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, İtalyan teknik adamın skordan bağımsız şekilde oyuncularından beklentilerini sürdürmesini ve saha kenarındaki hırsını takdir etti.

"BU ADAM TABİİ Kİ BAŞARILI OLUR"

Görüntülerin paylaşılmasının ardından futbolseverler, Italiano'nun kazanma hırsına ve disiplinli yaklaşımına övgülerde bulundu. Bazı taraftarlar, teknik adamın gol atıldığı anlarda bile yapılan hataları göz ardı etmemesini başarısının nedenlerinden biri olarak değerlendirdi. Italiano'nun saha kenarındaki tavrı, "Bu adam tabii ki başarılı olur. Ne olursa olsun taviz vermiyor." şeklindeki yorumlarla karşılandı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

Hoffenheim Alman liginin sondan ikinci takımı basarilimi degilmi beklemek lazim

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