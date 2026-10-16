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TCMB ekim anketinde yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 29,63'e yükseldi

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TCMB'nin 71 katılımcıyla yaptığı ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 29,61'den 29,63'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,89'a yükselirken 24 ay sonrası yüzde 17,94'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükseldi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,97 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,11'e çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi yıl sonu için yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e, 12 ay sonrası için yüzde 23,70'ten yüzde 23,89'a yükselirken 24 ay sonrası için ise yüzde 18,32'den yüzde 17,94'e geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,5716'dan 51,5471'e inerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 58,6049'dan 59,2596'ya çıktı.

Bir önceki anket döneminde 50,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 48,5 milyar dolara geriledi, gelecek yıl için de 44,4 milyar dolardan 43,8 milyar dolara indi.

Cari yıl için büyüme beklentisi geriledi

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3'ten yüzde 2,9'a gerilerken gelecek yıl için yüzde 3,9 oldu.

Ankette TCMB'nin politika faizine ilişkin ilk toplantı beklentisi yüzde 36 olurken ikinci toplantı beklentisi yüzde 35'e, üçüncü toplantı beklentisi yüzde 34,35'e, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 29,01'e geriledi.

Kaynak: AA
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