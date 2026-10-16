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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağı açıklanan dev derbinin tarihinde sürpriz bir değişiklik yaşanabilir. Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek mücadelenin bir gün öne çekilerek 25 Ekim Pazar günü oynanma ihtimalinin çok yüksek olduğu öne sürüldü.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin tarihiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Daha önce 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacağı açıklanan karşılaşmanın bir gün öne alınabileceği belirtildi.

ERSİN DÜZEN YENİ TARİHİ AÇIKLADI

Spor yorumcusu Ersin Düzen, derbinin 25 Ekim Pazar gününe alınabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"25 Ekim tarihinde oynanma ihtimali var Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin. Biliyorsunuz pazartesi oynanacağına dair bir resmi açıklama yapılmıştı. Derbinin Pazar gününe alınma ihtimali çok yüksek."

RESMİ PROGRAMDA 26 EKİM GÖRÜNÜYOR

Açıklanan maç programına göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Ersin Düzen'in açıklamasının ardından gözler olası fikstür değişikliğine çevrilirken karşılaşmanın 25 Ekim Pazar gününe alındığına ilişkin henüz yeni bir resmi duyuru yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

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pazzar

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