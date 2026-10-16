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Saba Tümer’den taktiksel olarak mesajlara geç cevap yazanlara: Ne zavallısın sen!

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Saba Tümer’den taktiksel olarak mesajlara geç cevap yazanlara: Ne zavallısın sen!
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Saba Tümer, mesajlara bilerek geç yanıt verenlere sert çıktı. Saatlerce beklemeyi ilişki taktiği olarak kullananları eleştiren sunucu, “Sen bana mesaj atsan da ben Saba Tümer'im, atmasan da ben Saba Tümer'im” dedi.

Sunucu Saba Tümer, katıldığı bir programda ilişkilerde uygulanan mesaj taktiklerini eleştirdi. Mesajlara yanıt vermek için bilerek saatlerce bekleyenlere tepki gösteren Tümer, bu davranışın kendisi üzerinde etkisi olmadığını söyledi.

“BİRKAÇ SAAT DOLSUN DA CEVAP VEREYİM DİYE BEKLİYORLAR”

İletişimde karşı tarafı bekletmeyi bir taktik olarak kullananları eleştiren Tümer, “Loser'lar. Ne zavallısın sen. Bir de bekliyorlar birkaç saat dolsun da cevap vereyim diye” ifadelerini kullandı.

“ATSAN DA ATMASAN DA BEN SABA TÜMER’İM”

Ünlü sunucu, mesajlara erken ya da geç yanıt verilmesinin kendi değerini değiştirmeyeceğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sen bana mesaj atsan da ben Saba Tümer'im, atmasan da ben Saba Tümer'im.”

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDilaver Ceylan:

Hakikatten saba sin gulisin hayat verir sizi tanımak isterim

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