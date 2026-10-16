Filo Jet soruşturmasında VDR'ye göre dümen arızasına rağmen seferler sürdü

KKTC'de bugün gerçekleştirilen Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmanın sekizinci duruşmasında, VDR kayıtlarında geminin dümen arızasına rağmen seferlerine devam ettiğine ve şirket yetkililerinin teknik sorunlardan haberdar olduğuna ilişkin konuşmalar yer aldı. Facianın iki gün öncesinde ikinci kaptanın şirketin dört yetkilisine e-posta gönderdiği belirlenirken, VDR cihazının 28 Ağustos saat 20.39'da kayıt yapmayı bıraktığı bildirildi. Ayrıca Soruşturma kapsamında aranan kişi sayısı 5'ten 7'ye yükseldiği ifade edilirken 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalması talep edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta alabora olan Filo Jet yolcu gemisine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 9 zanlı, sekizinci kez Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. "Tedbirsizlik ve dikkatsizlikle ölüme sebebiyet verme" suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada, polis tahkikat memuru Mehmet Mannaş, geminin teknik durumu, geçmişte yaşadığı kazalar, şirket içi yazışmalar ve VDR kayıtlarına ilişkin yeni olguları mahkemeye aktardı. Soruşturma kapsamında şirket direktörü Ali Özdülger, kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hurmatov ve Raşat İbrahimov Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mannaş, soruşturmanın devam ettiğini, dijital ve teknik delillerin incelenmesi ile aranan kişilere yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

"Dümen arızası sonrası seferler devam etti"

Polis tahkikat memuru Mehmet Mannaş, mahkemede geminin sefer veri kayıt cihazında bulunan 68 günlük ses verisinin incelenmeye devam edildiğini belirterek, kayıtların 16 Ağustos tarihine kadar dinlendiğini açıkladı. Mannaş, VDR kayıtlarında geminin dümen arızası yaşamasının ardından seferlerine devam ettiğine ilişkin konuşmalar bulunduğunu belirtti. Kayıtlarda, dümenin çalışmadığı ve değiştirilmesi gerektiği yönündeki ifadelerin yer aldığını aktaran Mannaş, geminin yaklaşık 250-300 metre mesafeden yaklaşırken dümen arızası yaşadığına ilişkin konuşmaların da tespit edildiğini kaydetti.

VDR kayıtlarına yansıyan konuşmalardan birinde, "Makinist tamir eder, bu dümen değişmedikçe artık olmaz" ifadesinin geçtiği belirtildi.

"Gemideki arızaları şirket yetkilileri biliyordu"

Mannaş, VDR kayıtlarında geminin teknik sorunlarının şirket yetkilileri tarafından bilindiğine ilişkin konuşmalar bulunduğunu mahkemeye aktardı. Kayıtlarda, "Gemideki arızaları şirket yetkilisi biliyor. Geminin bütün arızalarını biliyor" yönündeki ifadelerin yer aldığı belirtildi. İkinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın da yer aldığı konuşmalarda, geminin dümen ve jeneratör arızalarının yanı sıra geçmişte yaşadığı kazalara ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu kaydedildi.

İkinci kaptan facianın iki gün öncesinde dört şirket yetkilisine e-posta gönderdi

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer başlığı, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan'ın 28 Ağustos'ta şirketin dört yetkilisine gönderdiği e-posta oldu. Polis tahkikat memuru Mannaş, Seraslan'ın facianın meydana gelmesinden iki gün önce şirket yetkililerine e-posta gönderdiğinin tespit edildiğini belirtti. Mahkemeye aktarılan olgularda, söz konusu tarihte hava şartlarının kötü olduğu ve bu hava şartlarında sefere çıkılmaması gerektiğine ilişkin konuşmaların bulunduğu kaydedildi. Mannaş, e-posta verilerinin incelenmesi sırasında mesajın açıldığının görülebildiğini ancak içeriğinin okunamadığını ifade etti. PGM Data biriminin yaptığı incelemede, e-postanın gönderildiğinin tespit edildiği ancak mesajın içeriğine ulaşılamadığı belirtildi. Seraslan'ın şirket yetkililerine gönderdiği e-postada hangi konuların yer aldığının belirlenmesine yönelik dijital incelemelerin sürdüğü bildirildi.

"Geminin komple bakımdan geçmesi gerekiyor"

Mahkemeye aktarılan VDR kayıtlarında, geminin teknik durumuna ilişkin başka konuşmaların da bulunduğu belirtildi. Kayıtlarda, "Geminin komple bakımdan geçmesi gerekiyor" ifadesinin yer aldığı aktarıldı. Mannaş, geminin dümen ve jeneratör sistemlerine ilişkin konuşmaların yanı sıra egzoz yalıtımına yönelik ifadelerin de tespit edildiğini kaydetti. Gemiye ilişkin klas kayıtlarında sızdırmazlıkla ilgili değerlendirmelerin bulunduğu, buna karşılık egzoz bölümünde su olduğuna yönelik konuşmaların da incelemeye alındığı belirtildi.

Polis tahkikat memuru Mannaş, jeneratörün geminin alt kısmında bulunduğuna ilişkin konuşmaların VDR kayıtlarında yer aldığını belirtti. Geminin egzoz bölümünde su bulunmasının normal olup olmadığının araştırılacağını aktaran Mannaş, teknik incelemeler kapsamında iki gemi mühendisi ve bir makine mühendisinden gemiye ilişkin bilgi alındığını ifade etti. Geminin teknik durumu, bakım işlemleri ve arızaların sefer güvenliğine etkisine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Geminin geçmişte bir yere çarptığına ilişkin konuşmalar tespit edildi

Mannaş, VDR kayıtlarında geminin daha önce bir yere çarptığına ilişkin konuşmaların bulunduğunu mahkemeye aktardı. İkinci kaptan, baş makinist ve ikinci makinistin yer aldığı konuşmalarda geminin geçmişte yaşadığı kazalara ilişkin ifadelerin bulunduğu belirtildi. Gemiyi daha önce kullanan başka bir kaptanın da tespit edildiği ve soruşturma kapsamında arandığı kaydedildi. Geminin geçmişte ne zaman ve nerede bir yere çarptığına ilişkin kesin bilginin henüz bulunmadığı, bu konudaki incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

VDR kayıtları 28 Ağustos saat 20.39'da sona erdi

Mahkemeye aktarılan olgular arasında, geminin sefer veri kayıt cihazının facianın meydana geldiği 30 Ağustos'tan iki gün önce kayıt yapmayı bırakması da yer aldı. Mannaş, 28 Ağustos saat 20.39'da kayıtlarda ayak seslerinin duyulduğunu ve ardından cihazın kayıt yapmayı bıraktığını belirtti. Türkiye'den gelen teknik raporda, cihazın iki güç kablosunun da devre dışı kaldığı ve elektrik akımının kesildiğine ilişkin tespitlerin bulunduğu kaydedildi. Cihazın başka bir kişi tarafından kapatılmış olabileceği ihtimalinin araştırıldığını aktaran Mannaş, gemiye yabancı bir kişinin girdiğine ilişkin bulguya rastlanmadığını ifade etti.

Gemide mürettebat olarak görev yapan zanlıların bulunduğuna ilişkin bilgilerin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

VDR cihazına ilişkin Türkiye ve KKTC'den ortak teknik inceleme

VDR cihazının güç bağlantılarının kesilmesine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü belirtilirken, cihazın durumunun Liman Dairesi Başkanlığı tarafından klas kuruluşuna bildirilmesi gerektiği konusu da mahkemede gündeme geldi. Savunma avukatı, VDR cihazının müdahale sonucu kapanmış olabileceği yönündeki ihtimalin yanı sıra cihazın kendiliğinden arızalanmış olabileceği ihtimaline de dikkat çekti. Mahkemeye aktarılan bilgilere göre, cihazın teknik durumunun araştırılması amacıyla Türkiye'den bir ekip ile KKTC'den bir ekibin karşılıklı çalışması öngörülüyor.

Meclis komitesinin çalışmaları da gündeme geldi

Filo Jet faciasına ilişkin oluşturulan Meclis komitesinin çalışmaları da duruşmada ele alındı. Mahkemeye aktarılan bilgilere göre, Meclis komitesi Türk Loydu yetkililerini davet ederek geminin teknik durumuna ilişkin bilgi aldı. Komitenin gerekli konularda bilgi edinmesinin ardından elde edilen bilgilerin polisle paylaşılacağı belirtildi.

Gemiden çıkarılan parçalar muhafaza altında

Mannaş, soruşturma kapsamında gemiden çıkarılan mevcut parçaların muhafaza altına alındığını mahkemeye aktardı. Parçaların ilgili birimlerin gözetiminde Lapta-Çamlıbel ve Liman Karakolu'nda muhafaza edildiği belirtildi. Geminin geçmişte yaşadığı hasarlar, onarımlar ve teknik durumuna ilişkin incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmada aranan kişi sayısı 7'ye yükseldi

Soruşturma kapsamında daha önce aranan 5 kişiye 2 kişinin daha eklendiği ve aranan kişi sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. Aranan kişilerden birinin gemiyi daha önce kullandığı ve Yumurtalık'ta kaza yaptığı belirtilen bir kaptan, diğerinin ise gemideki teknik arızalardan haberdar olduğu değerlendirilen bir makinist olduğu kaydedildi. Soruşturmanın geminin geçmiş kazaları, teknik arızaları ve bu arızalardan kimlerin haberdar olduğu yönünde sürdüğü belirtildi.

Kayıp son kişi için aramalar devam ediyor

Polis tahkikat memuru Mehmet Mannaş, facianın ardından kaybolan 28 kişiden 27'sinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp son kişinin ise Anni Asel Hilaloğlu olduğunu mahkemeye aktardı. Arama çalışmalarına katılan Optimus Prime gemisinin görev yaptığı bölgelerde incelemelerin gerçekleştirildiği, yaklaşık 100 deniz mili mesafeye kadar arama yapıldığı belirtildi. Kayıp son kişinin bulunması amacıyla Sahil Güvenlik ekiplerinin denizdeki arama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Ne olmuştu?

30 Ağustos 2026 tarihinde Girne'den Mersin'e sefer yapan Filo Jet isimli katamaran, Girne açıklarında alabora olarak batmıştı. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi bulunuyordu. Facianın ardından Türkiye ile KKTC'nin ilgili kurumları tarafından geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. İlk gün 237 kişi sağ kurtarılırken, 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, 23 kişi ise kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerinin de katıldığı çalışmalarda, yaklaşık 550 metre derinlikte bulunan batıkta uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla incelemeler gerçekleştirilmişti. Daha sonra arama çalışmalarına Derinsu Su Altı Mühendislik firmasına ait Optimus Prime gemisi de katılmıştı.

Faciaya ilişkin başlatılan soruşturmada geminin teknik durumu, geçmişte yaşadığı hasarlar, bakım ve onarım işlemleri ile sefer güvenliğine ilişkin iddialar incelemeye alınmış, olayla bağlantılı 9 zanlı tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı