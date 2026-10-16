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16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!

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16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de! Haber Videosunu İzle
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
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Türk motor sporlarının yükselen yıldızı Alp Aksoy, henüz 16 yaşında Ferrari'nin 2027 Sürücü Akademisi kadrosuna kabul edildi. İtalyan deviyle 5 yıllık anlaşma yapan genç pilot, gelecek sezon Ferrari desteğiyle Prema Racing adına Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.

  • 16 yaşındaki milli pilot Alp Aksoy, Ferrari'nin genç yetenek akademisi Scuderia Ferrari Driver Academy'nin 2027 kadrosuna dahil edildi ve İtalyan takımla 5 yıllık anlaşma yaptı.
  • Alp Aksoy, 2026 yılında Prema Racing ile başladığı tek koltuklu yarış kariyerinde İtalya Formula 4 ve Euro4 serilerinde toplam 3 galibiyet elde etti.
  • Alp Aksoy, 2027 sezonunda Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda (FRECA) Prema Racing bünyesinde yarışacak ve Ferrari logosu taşıyan tulum ile kaskla piste çıkacak.

Türk motor sporlarında heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Henüz 16 yaşında olan milli pilot Alp Aksoy, Formula 1'in köklü takımlarından Ferrari'nin genç yetenekleri yetiştirdiği Scuderia Ferrari Driver Academy'nin 2027 kadrosuna dahil edildi. Genç pilotun İtalyan deviyle 5 yıllık anlaşma yaptığı belirtildi.

FERRARI İLE 5 YILLIK ANLAŞMA

Ferrari'nin geleceğin Formula 1 pilotlarını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu sürücü akademisine katılan Alp Aksoy, uzun süren görüşmeler ve kapsamlı testlerin ardından seçilen isimler arasında yer aldı.

Ferrari'nin resmi Instagram hesabından duyurduğu 2027 akademi kadrosuna Aksoy'un yanı sıra Kolombiyalı Salim Hanna ve Hollandalı Daniel Miron da dahil edildi.

3 GALİBİYETLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Tek koltuklu yarış kariyerine 2026 yılında Prema Racing ile başlayan Alp Aksoy, ilk sezonunda gösterdiği performansla önemli takımların dikkatini çekti. İtalya Formula 4 ve Euro4 serilerinde toplam 3 galibiyet elde eden genç pilot, bu başarısının ardından Ferrari akademisine seçildi.

FERRARI LOGOSUYLA PİSTE ÇIKACAK

Alp Aksoy, 2027 sezonunda Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda (FRECA) mücadele edecek. Prema Racing bünyesinde yarışmaya devam edecek olan genç pilotun, Ferrari akademisinin desteğiyle piste çıkacağı ve yarış tulumu ile kaskında Ferrari logosu taşıyacağı belirtildi. Aksoy'un akademiye katılması, doğrudan Formula 1'de yarışacağı anlamına gelmese de genç pilotun kariyerinde önemli bir basamak olarak değerlendiriliyor.

ALP AKSOY KİMDİR?

10 Ekim 2010'da İstanbul'da dünyaya gelen Alp Hasan Aksoy, motor sporlarıyla henüz dört yaşındayken tanıştı. Beş yaşında Dubai'de ilk yarışına çıkan Aksoy, küçük yaşlardan itibaren uluslararası karting organizasyonlarında mücadele etti. 2023 yılında Tony Kart'ın fabrika pilotu olarak yarışan Aksoy, Endüstri Kupası'nın OK Junior kategorisini ikinci sırada tamamladı. Karting kariyerinin ardından 2026 yılında Prema Racing ile İtalya Formula 4 Şampiyonası'na katılan genç yetenek, aynı yıl elde ettiği başarılarla Ferrari'nin dikkatini çekti. Alp Aksoy'un en büyük hedefi ise Formula 1'de yarışan ilk Türk pilot olmak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

HELAL OLSUN VALLA BU YAŞTA MERAK

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Haber Yorumlarıxkm9hsmc54:

Helal sana koçum. İnşallah seni F1 de görürüz.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

4 yaşında ilk yarışına çıktı!!! ülkeyi bırak dünyada fırsat eşitliği olmadığının en büyük kanıtıdır bu.

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