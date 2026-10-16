16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!

Türk motor sporlarında heyecan yaratan bir gelişme yaşandı. Henüz 16 yaşında olan milli pilot Alp Aksoy, Formula 1'in köklü takımlarından Ferrari'nin genç yetenekleri yetiştirdiği Scuderia Ferrari Driver Academy'nin 2027 kadrosuna dahil edildi. Genç pilotun İtalyan deviyle 5 yıllık anlaşma yaptığı belirtildi.

Ferrari'nin geleceğin Formula 1 pilotlarını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu sürücü akademisine katılan Alp Aksoy, uzun süren görüşmeler ve kapsamlı testlerin ardından seçilen isimler arasında yer aldı.

Ferrari'nin resmi Instagram hesabından duyurduğu 2027 akademi kadrosuna Aksoy'un yanı sıra Kolombiyalı Salim Hanna ve Hollandalı Daniel Miron da dahil edildi.

3 GALİBİYETLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Tek koltuklu yarış kariyerine 2026 yılında Prema Racing ile başlayan Alp Aksoy, ilk sezonunda gösterdiği performansla önemli takımların dikkatini çekti. İtalya Formula 4 ve Euro4 serilerinde toplam 3 galibiyet elde eden genç pilot, bu başarısının ardından Ferrari akademisine seçildi.

FERRARI LOGOSUYLA PİSTE ÇIKACAK

Alp Aksoy, 2027 sezonunda Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nda (FRECA) mücadele edecek. Prema Racing bünyesinde yarışmaya devam edecek olan genç pilotun, Ferrari akademisinin desteğiyle piste çıkacağı ve yarış tulumu ile kaskında Ferrari logosu taşıyacağı belirtildi. Aksoy'un akademiye katılması, doğrudan Formula 1'de yarışacağı anlamına gelmese de genç pilotun kariyerinde önemli bir basamak olarak değerlendiriliyor.

ALP AKSOY KİMDİR?

10 Ekim 2010'da İstanbul'da dünyaya gelen Alp Hasan Aksoy, motor sporlarıyla henüz dört yaşındayken tanıştı. Beş yaşında Dubai'de ilk yarışına çıkan Aksoy, küçük yaşlardan itibaren uluslararası karting organizasyonlarında mücadele etti. 2023 yılında Tony Kart'ın fabrika pilotu olarak yarışan Aksoy, Endüstri Kupası'nın OK Junior kategorisini ikinci sırada tamamladı. Karting kariyerinin ardından 2026 yılında Prema Racing ile İtalya Formula 4 Şampiyonası'na katılan genç yetenek, aynı yıl elde ettiği başarılarla Ferrari'nin dikkatini çekti. Alp Aksoy'un en büyük hedefi ise Formula 1'de yarışan ilk Türk pilot olmak.