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Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

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Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Haber Videosunu İzle
Zam oranı sızdı! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
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Temmuz, ağustos ve eylül verileriyle yüzde 5,56'lık zam farkı kesinleşen emekliler için Merkez Bankası beklenti anketine göre 6 aylık zam oranı yüzde 11,11 olarak hesaplanırken, bu artışla en düşük emekli maaşının 26 bin 168 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

  • TÜİK verilerine göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde tüketici fiyat endeksi yüzde 5,56 arttı.
  • Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,63 olmasıyla Temmuz-Aralık dönemi 6 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,11 olarak hesaplandı.
  • Zam oranının yüzde 11,11 olması durumunda halen 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşı 2 bin 616 TL artışla 26 bin 168 TL'ye yükselecek.

Yılın ikinci yarısına ait ilk 3 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zam oranına ilişkin ilk rakamlar ortaya çıktı. Temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan süreçte gerçekleşen yüzde 5,56'lık enflasyon farkının ardından gözler yılın kalan 3 ayına çevrilirken, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre ocak ayındaki muhtemel zam oranı hesaplandı.

İLK 3 AYLIK ENFLASYON FARKINDA YÜZDE 5,56 KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan resmi verilere göre, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde tüketici fiyat endeksi yüzde 5,56 oranında artış gösterdi. Bu gelişmeyle birlikte emekliler, yılın ilk yarısındaki artışın ardından 3 aylık zam hakkını şimdiden cebe koymuş oldu.

PİYASA BEKLENTİSİNE GÖRE 6 AYLIK ZAM ORANI YÜZDE 11,11

Geriye kalan ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin beklentiler ise Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile şekillendi. Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 29,63 olarak açıklanmasıyla birlikte, temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık toplam enflasyon oranının yüzde 11,11 seviyesinde gerçekleşeceği hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESABI DEĞİŞİYOR 

Piyasa beklentilerine paralel olarak zam oranının yüzde 11,11 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda bu artış doğrudan taban aylığa da yansıyacak. Halen 23 bin 552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yüzde 11,11'lik artışla birlikte 2 bin 616 TL yükselerek 26 bin 168 TL seviyesine ulaşacak. Konuyla ilgili yasal düzenleme ve taban aylık eşiğine ilişkin nihai karar, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

Kaynak: Haberler.com
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