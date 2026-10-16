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İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi

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İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
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İstanbul Valiliği, hafta sonu il genelinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle eğitimde yeni kararla alındığını açıkladı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri, bilim ve sanat merkezleri ile halk eğitim merkezlerindeki yüz yüze eğitimler, destekleme ve yetiştirme kursları ile e-sınav merkezlerindeki sınavlara ara verildi.

İstanbul Valiliği, hafta sonu il genelinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle eğitim ve sınav faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı. 

İSTANBUL'DA EĞİTİME HAFTA SONU DA ARA 

Açıklamaya göre cumartesi ve pazar günleri bilim ve sanat merkezleri ile halk eğitimi merkezlerindeki yüz yüze eğitimler yapılmayacak. Ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile e-sınav merkezlerindeki sınavlar da erteleme kapsamına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 16.10.2026 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, 17-18 Ekim 2026 Cumartesi ve Pazar günleri; Bilim ve Sanat Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere, E-Sınav Merkezlerinde yapılan sınavlara, Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına (DYK), Halk Eğitim Merkezlerinde yapılan yüz yüze eğitimlere ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

5 İLÇEDE ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Gün boyunca kent genelinde aralıklarla sürmesi beklenen yağışların, özellikle kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, yağışların 17 Ekim Cumartesi günü başta Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan ilçeleri olmak üzere İstanbul genelinde şiddetlenmesinin tahmin edildiği belirtildi.

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