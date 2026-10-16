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AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede

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AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
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AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündemden düşmeyen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in, merhum Dündar Ziya Gültekin'in cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı kareye girmesi ve bu fotoğrafın AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından paylaşılması kulisleri hareketlendirdi.

  • Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in Çamlıca Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.
  • Cenaze töreninde Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fotoğraf karesinde yer aldı.
  • Söz konusu fotoğraf, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bir süredir Ak Parti'ye transfer olacağı iddialarıyla siyaset kulislerinde adı sıkça anılan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Merhum Dündar Ziya Gültekin’in Çamlıca Camii'ndeki cenaze törenine katıldı. 

BAŞKAN YEĞİN, ERDOĞAN İLE AYNI KAREDE 

Tören esnasında Başkan Yeğin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fotoğraf karesinde yer alması transfer söylentilerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

FOTOĞRAFI ABDULLAH ÖZDEMİR PAYLAŞTI 

Bahsi geçen fotoğraf karesini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından sosyal medya hesabından paylaşılması olayı daha da ilginç kıldı. Bu gelişme sonrası gözler Alper Yeğin'in yapacağı açıklamaya çevrildi. 

İşte Abdullah Özdemir'in o paylaşımı; 

TAZİYE MESAJI DA PAYLAŞTI 

Başkan Yeğin, dün de kendi mahallesinden gelecek tepkileri yok sayarak Dündar Ziya Gültekin için bir taziye mesajı da paylaştı. Başkan Yeğin mesajında "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya GÜLTEKİN'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi. 

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