İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy Cep Otogarı önünde park halindeki araç yandı

İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy Cep Otogarı önünde park halindeki araç yandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Eyüpsultan'da Alibeyköy Cep Otogarı önünde park halinde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev küpüne dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Eyüpsultan'da park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
PARK HALİNDEYKEN YANDI
Olay, saat 13.00 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan Alibeyköy Cep Otogarı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede park halinde duran araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek tüm aracı saran alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla tamamen söndürüldü.
Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken, polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.