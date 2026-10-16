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Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş

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Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de o görüntülerin sırrı ortaya çıktı! Asensio rest çekmiş
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Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık yenilginin ardından Marco Asensio'nun maç kadrosunda yer almamasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol yıldızın yedek kalacağını öğrenince rest çektiği ve yöneticilerin ikna çabalarına rağmen kadroya girmeyi reddettiği öne sürüldü. Maç öncesinde Oğuz Çetin ile yaptığı hararetli görüşmenin ayrıntıları da dikkat çekti.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldu.
  • Fenerbahçe, Marco Asensio'nun diz bölgesindeki reaksiyon nedeniyle tedbir amaçlı kadroda yer almadığını açıkladı.
  • Türkiye Gazetesi, Asensio'nun ilk 11'de başlamayacağını öğrenince yedek kulübesinde oturmak yerine maç kadrosunda yer almamayı tercih ettiğini iddia etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarılmasının perde arkasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulübün sakatlık nedeniyle tedbir amaçlı kadroya alınmadığını açıkladığı İspanyol futbolcunun, yedek kalacağını öğrenmesinin ardından karara tepki gösterdiği ileri sürüldü.

YEDEK KALACAĞINI ÖĞRENİNCE REST ÇEKTİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Marco Asensio, Aston Villa karşılaşmasına ilk 11'de başlamayacağını öğrenince büyük tepki gösterdi. İspanyol yıldızın yedek kulübesinde oturmak yerine maç kadrosunda hiç yer almamayı tercih ettiği iddia edildi.

OĞUZ ÇETİN'İN DİZİNİ GÖSTERMESİNİN NEDENİ

Karşılaşmaya saatler kala Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile Marco Asensio arasında geçen hararetli görüşme, kulüp televizyonu FBTV'nin kameralarına yansımıştı.

Görüntülerde Oğuz Çetin'in konuşma sırasında dizini işaret etmesi dikkat çekmişti. Haberde, Çetin'in Asensio'yu yedek kalmaya ikna etmek amacıyla dizindeki sakatlık riskine vurgu yaptığı öne sürüldü.

YÖNETİCİLER DE İKNA EDEMEDİ

İddiaya göre yedek başlayacağını öğrenmesinin ardından öfkelenen Asensio, maç kadrosunda yer almamaya karar verdi. Kulüp yöneticilerinin de devreye girerek İspanyol futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı ancak Asensio'nun kararından dönmediği belirtildi.

FENERBAHÇE SAKATLIK AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü, Aston Villa karşılaşması öncesinde Marco Asensio'nun kadroda yer almamasına ilişkin resmi açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son karşılaşmada aldığı darbeye bağlı olarak Marco Asensio'nun diz bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına karar verilmiştir."

Kulübün resmi açıklamasının ardından ortaya atılan rest iddiasına ilişkin henüz bir doğrulama yapılmadı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdsız Murat:

Çözüm şu, aynı kaleci Ederson olayı gibi Aziz Yıldırım olaya el koyacak ve İsmail Kartal'a veda edilecek hemde Slavia Prag maçı gelmeden. Gerekirse maça Aziz Başkan önderliğinde Oğuz Çetin'le çıkılacak, yoksa şampiyonluk bırak 3.lük bile tehlikede.

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