4 ilde orman yangını! Alevlerin ilerlediği ev ve iş yerleri tahliye edildi

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği şu günlerden 3 ilde orman yangını haberi geldi. İzmir'in Urla, Muğla'nın Bodrum, Aydın'ın Çine ve Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangınları söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

Yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı şu günlerde İzmir, Muğla, Aydın ve Çankırı'da orman yangını çıktı.

İZMİR

İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle tedbiren Zeytinliköy ve Çiftlikevler Siteleri tahliye edildi.

"ENERJİSİ BİR MİKTAR DÜŞÜRÜLDÜ"

İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede karadan ve helikopterle havadan incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Elban, dün il genelinde 6 yangın çıktığını, bunlardan en önemlisinin yine Urla'da gerçekleştiğini hatırlattı.

İzmir Valisi Süleyman Elban (Ortada)

Çeşmealtı'nda rüzgarın etkili olduğuna dikkati çeken Elban, "Maalesef dün olduğu gibi 50-60 kilometreyi bulan ve çok sık da yön değiştiren bir rüzgarın etkisiyle çok hızlı bir şekilde yangın yayıldı. Dokuz dakika içerisinde orman ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. An itibarıyla 117 iş makinemiz, arazözlerimiz, su tankerlerimizle müdahale ediyoruz. Emniyetimize ait 8, jandarmamıza ait 1 TOMA'mız burada çok iş görüyor. Çünkü bu alan hem fabrika, otel, iş yerlerinin olduğu hem de yaygın bir yerleşim alanının olduğu bir bölge. Onlar da yangının buralara zarar vermemesi için gayret gösteriyorlar. Havada ise 5 uçağımız 12 helikopterimizle müdahalemiz devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınmadı. Ancak enerjisi bir miktar düşürüldü." dedi.

KAYNAK ÇALIŞMASINDAN ÇIKAN YANGINLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Elban, hasar tespit çalışmalarının yangının söndürülmesinin ardından gerçekleşeceğini aktararak, "455 ev ve iş yerini tahliye ettik, 1630 vatandaşımız buradan çıkartıldı. Şu an için tek sevindirici taraf herhangi bir ölü ya da yaralımız yok. Bir evde yapılan kaynak çalışmasında otluk alana kıvılcım sıçrıyor. Otluk alanda meydana gelen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayılıyor ve maalesef bu tablo ortaya çıkıyor. Yangın çıkaran, kaynak yapan bir kişi gözaltında." diye konuştu.

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın makilik ve otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarına havadan bir uçak da destek veriyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter ve uçakların da desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Bayramören ilçesi Kavak köyü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Engebeli arazide alevlere müdahale etmekte güçlük çeken itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Yangına havadan da müdahale ediliyor.