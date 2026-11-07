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Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler

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Tam bir kibir abidesiymiş! Şamil Tayyar'dan Fatma Betül Sayan Kaya için olay sözler
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Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında tutuklanması sonrası bir paylaşım yapan eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar "Bir zamanlar muayene için gittiği hastaneden başhekimin kendisini kapıda karşılamasını istiyordu. Bakan bile değilken. Kibir, 'Allah’a isyan' olarak kabul edilen büyük günahlardan sayıldığı halde. Şimdi gardiyanlarla muhatap" ifadelerine yer verdi.

  • Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklandı.
  • Kaya, cezaevinde can güvenliği gerekçesiyle tek kişilik odaya yerleştirildi ve yazılı talep etmedikçe yanına başka tutuklu verilmeyecek.
  • Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Kaya'nın geçmişte hastanede başhekim tarafından kapıda karşılanmayı talep ettiğini belirterek kibrine atıfta bulundu.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında ikinci kez ifade veren eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla tutuklandı. 

TEK KİŞİLİK ODAYA YERLEŞTİRİLDİ 

Fatma Betül Sayan Kaya, cezaevinde can güvenliği gerekçesiyle tek kişilik odaya yerleştirildi. Kaya yazılı olarak talep etmedikçe yanına başka bir tutuklu verilmeyecek.

"MUAYENE İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDEN..."

Olayın yankıları sürerken eski AK Partili milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fatma Betül Sayan Kaya'nın kibrine atıfta bulunan Tayyar, "Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde; "Bir zamanlar muayene için gittiği hastaneden başhekimin kendisini kapıda karşılamasını istiyordu. Bakan bile değilken. Kibir, 'Allah’a isyan' olarak kabul edilen büyük günahlardan sayıldığı halde. Şimdi gardiyanlarla muhatap. Yine de üzüldüm" dedi. 

"GÖZYAŞLARI ÜZERİNDE TEPİNMEM"

Açıklamasının devamında "Haklı sebepler olsa bile bir başkasının gözyaşları üzerinde tepinmem" diyen Tayyar, "Deniz Göktaş, Murat Ağırel gibi muhalifler tutuklandığında da mutlu olmadım, savunma hakları kısıtlı olduğu için haklarında yazmayı bıraktım. Ama bu görüntülerden çıkarılması gereken ne çok ders var. Herkes payına düşeni almalıdır" ifadelerine yer verdi.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı; 

★ Okurların en beğendiği yorum
aslandavut281:ÖRGÜT ÜYESİ İSE ÖRGÜT LİDERİ NEREDE.
Tüm yorumlar (18)
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Yorumlar (18)

Haber Yorumlarıaslandavut281:★ Okurların en beğendiği

ÖRGÜT ÜYESİ İSE ÖRGÜT LİDERİ NEREDE.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalis demir:

belediyeler talan edilirken sapık ilişkiler içinde olanların örgüt liderini sormadında şimdi soruyon varsa bir lider bulunurda sen geç kaldın

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
Haber YorumlarıGöksel Özdemir:

ÖRGÜT LİDERİDE ORADA İMAMOGLUNA KOMŞU OLDU

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarımehmet:

siyasette olupta kibir olmayan varmıymış. çakarlı araç koruma ordusu. kendini bir şey sanma değilmi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
Haber Yorumlarıdilaver ovalı:

ACABA GARDİYANLAR KAPIDA KARŞILADI MI SENCE SEKAMİ KARAGÜLLE??

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
Haber YorumlarıHalis demir:

selami hırsızlar için miting yapmadı yerli malına boykot yapmadı ülkesini ingilize şikayet etmedi kendinle karıştırdın.

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Haber YorumlarıErgun Sen:

Özgür Özelin dediği gibi..Hapishanedemi başka bir yerdemi..Görüşüne gitmek lazım.Şnabasım gelmiyor..

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Haber YorumlarıMr Camel:

Simdi fon mevzusundan bu kadını günah keçisi olarak ortaya atanlar temizlendimi zannediyorlar geri kalanı nerdeymış

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

ahbee fatma güvenlik önlemi olarak başkasının hesap bilgilerini kullanacaktın ama sen gidipte kendi hesap bilgilerini kullandın...

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Haber YorumlarıSelami Karagülle:

tecrübe konuşuyor diyorsun :))

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