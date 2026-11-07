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Ticaret Bakanlığı kırlent kılıfına etiketten 1 milyon 83 bin 706 lira ceza kesti

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet sitesinde 'yüzde 100 pamuk' diye satılan kırlent kılıflarının etiketinde 'yüzde 100 polyester' çıkınca firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uyguladı. Reklamlar durduruldu, denetimlerin süreceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından internette "yüzde 100 pamuk" diye satılan ürünün etiketi "yüzde 100" polyester çıkınca firmaya 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ev tekstili ürünleri satan bir markanın internet sitesinde 'yüzde 100 pamuk' ibaresiyle satışa sunduğu kırlent kılıflarını satın alan tüketici, ürünleri teslim aldığında dikili etiketlerde "yüzde 100 polyester' ifadesiyle karşılaştı. Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından yapılan incelemede, internet sitesindeki ürün tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirildi. Bu kapsamda söz konusu reklamlar hakkında 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklam ve tanıtımlara karşı korunması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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