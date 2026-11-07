Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Gümüşova'da 17 yaşındaki çocuk tüfekle öldürüldü, 16 yaşındaki çocuk yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Gümüşova'da 17 yaşındaki çocuk tüfekle öldürüldü, 16 yaşındaki çocuk yakalandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki çocuğu ormanlık alana çağırarak tüfekle öldürdü. Evine düzenlenen operasyonla suçta kullandığı tüfekle yakalanan çocuk, ilk ifadesinde cinayeti itiraf etti.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 16 yaşındaki A.İ.U., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki Ahmet Kırlak'ı ormanlık alana çağırarak tüfekle vurup öldürdü. Cinayetin ardından arkadaşlarıyla buluşarak olayı anlattığı öğrenilen şüpheli, polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyonla suçta kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Ahmet Kırlak hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki A.İ.U., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen Ahmet Kırlak'ı Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yongalık mevkisindeki ormanlık alana çağırdı.

İddiaya göre A.İ.U., burada yanında bulunan tüfekle Ahmet Kırlak'a ateş açtı. Tüfekli saldırı sonucu 17 yaşındaki Kırlak hayatını kaybederken, şüpheli cesedi ormanlık alanda bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Olaydan haberdar olan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonla 16 yaşındaki A.İ.U., evinde suçta kullandığı belirtilen tüfekle birlikte gözaltına alındı.

İlk ifadesinde cinayeti itiraf etti

Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. A.İ.U.'nun ifadesinde, Ahmet Kırlak ile aralarında husumet bulunduğunu, bu nedenle kendisini ormanlık alana çağırdığını ve tüfekle vurduktan sonra cesedini olay yerinde bıraktığını söylediği belirtildi. Şüphelinin daha sonra arkadaşlarıyla buluşarak yaşananları anlattığını da ifade ettiği öğrenildi. Henüz 17 yaşında olan Ahmet Kırlak'ın ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 16 yaşındaki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 116 sitede yayınlandı.
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak17

Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Sergen Yalçın'ın kadroya almadığı milli yıldız için söyledikleri yeniden konuşuluyor19

Kadroya almadığı milli yıldızla dalga geçtiği video yeniden gündemde

Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor

Kasımpaşa onsuz ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK, 3 şirketin işlemlerinde 88 kişi hakkında suç duyurusu kararı verdi

3 şirketin işlemleri mercek altında! SPK'dan 88 kişiye suç duyurusu
İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var21

Dün akşam telefonu eline alınca kabusu yaşadı!
Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

Fenerbahçe'de kriz! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu ters düştü

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi

Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi