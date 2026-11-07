ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istedi

ABD, Irak'tan İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Irak'tan İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünü kapatmasını istediği açıklandı. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Washington yönetiminin yalnızca iki sınır kapısının açık kalmasını talep ettiğini belirtti. Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceği uyarısında bulunan Hüseyin, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını söyledi.
- ABD, Bağdat yönetiminden Irak-İran sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin kapatılmasını resmen talep etti.
- Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradı; ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından sevkiyat yeniden başladı.
- DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin katılımıyla dörtlü komite oluşturuldu.
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Bağdat yönetiminden İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünü kapatmasını resmen talep ettiğini açıkladı.
Al Jazeera televizyonuna konuşan Hüseyin, Washington yönetiminin Irak ile İran arasındaki sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin ise kapatılmasını istediğini belirtti.
Irak'ın İran ile ilişkilerine dair Hüseyin, Tahran yönetimine dostluk ve ittifaka açık olduklarını ancak ülkesinin iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.
“BÖLGEDE SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR”
Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin, mevcut koşulların Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını aktaran Hüseyin, ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.
SURİYE SINIRINDAKİ ASKERİ FAALİYETLER SÜRDÜRÜYOR
Hüseyin, Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Irak, Suriye, Ürdün ve Türkiye'nin katılımıyla dörtlü bir komite oluşturulduğunu açıkladı.
Irak'ın Suriye sınırında DEAŞ mensuplarının ülkeye sızmasını önlemek ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek amacıyla askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Hüseyin, sınır güvenliğinin sağlanmasının ülkesinin öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.
3 SINIR KAPISI KAPATILMIŞTI
Irak hükümeti, geçtiğimiz ay İran'a açılan bazı sınır kapılarının kapatılması yönünde talimat vermişti. Bu kapsamda Meysan vilayetinde bulunan Şeyb Sınır Kapısı ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştı. 12 Eylül'de Basra'daki Şelemçe ve Diyala'daki Mendeli sınır kapıları da güvenlik ve idari düzenlemeler kapsamında geçici olarak kapatılmıştı.