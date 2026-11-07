Korkunç keşif: Annesinin evini temizlerken, derin dondurucuda bebek cesedi buldu

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İspanya'nın kuzeybatısındaki Ourense bölgesinde ortaya çıkan korkunç olay ülke gündemine taşındı. Annesinin ölümünün ardından evdeki eşyaları düzenleyen bir kadın, garajdaki depoda bulunan derin dondurucuyu açınca yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. İlk adli incelemeler, bebeğin 20 yıldan daha uzun süre önce hayatını kaybetmiş olabileceğini ortaya koyarken, polis olayın aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ANNESİNİN EVİNİ TEMİZLERKEN KORKUNÇ KEŞİF

Olay, İspanya'nın Galiçya özerk bölgesine bağlı Ourense ilindeki Allariz kasabasında meydana geldi. İspanyol basınından La Región'un haberine göre, kısa süre önce hayatını kaybeden annesinin eşyalarını ve evin bölümlerini kontrol eden bir kadın, binanın zemin katındaki garajda bulunan depoya girdi.

Depodaki derin dondurucuyu açan kadın, içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini buldu. İhbar üzerine İspanya Jandarması (Guardia Civil) soruşturma başlattı.

BEBEĞİN 20 YILDAN FAZLA ÖNCE ÖLMÜŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Adli incelemelerden elde edilen ilk bulgular, bebeğin anne karnında 32-34 haftalıkken dünyaya geldiğine işaret etti. Bebeğin doğumdan sonra nefes aldığına ilişkin bulgular da bulunduğu belirtildi.

İlk adli tahminlere göre bebeğin ölümünün üzerinden 20 yıldan fazla zaman geçmiş olabilir. Kesin ölüm nedeni ise Galiçya Adli Tıp Enstitüsü tarafından yapılacak otopsi ve incelemelerin ardından belirlenecek.

DNA ÖRNEKLERİ MADRİD'E GÖNDERİLDİ

Soruşturmayı yürüten ekipler, bebeğin kimliğini ve biyolojik anne babasını belirlemek için harekete geçti. Bu kapsamda DNA örnekleri alınarak Madrid'deki laboratuvara gönderildi. Ayrıca olayla bağlantısı olabilecek bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu.

CANSIZ BEDENİN BAŞKA BİR YERDEN GETİRİLMİŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ

Soruşturmada üzerinde durulan ihtimallerden biri de bebeğin bulunduğu derin dondurucunun başka bir yerden taşınmış olması. İlk bulgular, bebeğin ölümünün Allariz dışında, Ourense ilinin başka bir noktasında gerçekleşmiş olabileceğine işaret ediyor.

Yetkililer, bebeğin canlı doğup doğmadığını ve ölümün kasıtlı bir müdahale, ihmal ya da doğum sonrası bakım eksikliği nedeniyle gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırıyor.

İspanya'da hayata karşı işlenen suçlarda zamanaşımı süresinin 20 yıl olması nedeniyle, olayın üzerinden uzun zaman geçmiş olmasının olası hukuki süreci de etkileyebileceği belirtiliyor.

Soruşturma devam ediyor.