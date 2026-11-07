Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in son hali

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Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Bahar Erdeniz, güzelliği ve dikkat çeken hayat hikayesiyle gündeme geldi. Amerikan Kız Koleji'nde aldığı eğitimin ardından İsveç'te psikoloji okuyan Erdeniz, Türkiye'ye döndükten sonra mankenlik kariyerine başladı ve kısa sürede sinema dünyasına adım atarak geniş bir kitleye ulaştı.

EVLİLİĞİ DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

Çok sayıda sinema filminde rol aldıktan sonra dönemin ünlü Fenerbahçeli futbolcusu Engin Verel ile hayatını birleştiren Erdeniz, evliliğinin ardından Fransa'ya yerleşmişti. Ünlü çiftin birlikteliği o yıllarda basın ve kamuoyunda uzun süre konuşulmuştu.

GÖZLERDEN UZAK VE SAKİN BİR YAŞAM

Uzun süredir ekranlardan ve kameralardan uzak bir yaşam tercih eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu, sakin bir hayat sürdürüyor. Yıllar sonra paylaşılan fotoğraflarıyla dikkat çeken 1970'lerin yıldız ismi, son görüntüsüyle sevenlerinin beğenisini kazandı. Paylaşılan fotoğrafların ardından Bahar Erdeniz için "yıllar ona hiç dokunmamış" ve "hali hazırda çok güzel" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Bahar Erdeniz'in son hali;

Kaynak: Haberler.com