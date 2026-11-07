COP31 öncesi Antalya'da taksi krizi: 'Yakın mesafe' tartışması büyüdü

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi COP31 öncesinde havalimanındaki taksi hizmetleri tartışma yarattı. Zirve için kente gelen ziyaretçilerin kısa mesafeye gitmek istemeleri nedeniyle bazı taksiciler tarafından araçlara alınmadığı öne sürüldü. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler ve tepkiler üzerine Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'dan açıklama geldi. Alkan, havalimanında görev yapan 246 taksicinin belirli bir sıra sistemiyle çalıştığını belirterek yolcu seçildiği iddialarını reddetti.

COP31 İÇİN GELEN ZİYARETÇİLER TAKSİ BULAMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Antalya'da COP31 hazırlıkları sürerken havalimanından etkinlik alanına ulaşmak isteyen bazı ziyaretçiler, taksicilerin kısa mesafeli yolculukları kabul etmediğini iddia etti.

Yayıncı Hakkı Alkan da COP31 için geldiği Antalya'da yaşadığı taksi deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı. Havalimanından fuar merkezine gitmek istediğini belirten Alkan, bazı taksicilerin mesafenin kısa olduğunu söyleyerek kendisini araçlarına almak istemediğini öne sürdü.

Yaşadığı diyaloğu kayda alan Alkan, taksicilerin uzun mesafeli yolculukları tercih ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da bizim taksiler ilginç. Şöyle ilginç: Dedik ki fuar merkezine gideceğiz. Şuradaki abiler diyor ki 'Yok, bunlar olmaz.' Niye? Sen yakına gidiyorsun. Yani Antalya içi değil mi abi? Yakın, uzak ne fark eder? Havalimanından çıktı işte, bak şu insanlar da bekliyor. 'Yok ya abi, size başka bir şey gelecek. Bunlar uzun yolculuk yapacaksam bu taksiye binebilirsin. Yoksa yok.' Abi, bu kafayı değiştirmemiz lazım. Bak, büyük de bir etkinlik yapılıyor burada. COP31. Bu kafayı değiştirmek lazım."

"UBER YOK, BOLT YOK, ALTERNATİF ŞİRKET YOK"

Taksi tartışması sosyal medyada da tepki topladı. COP31 için Antalya'ya gelen ziyaretçilerden biri, ulaşım konusunda yaşadıklarına tepki göstererek kentte alternatif ulaşım seçeneklerinin bulunmamasını eleştirdi.

Söz konusu paylaşımda, "Antalya'da rezillik yaşanıyor. Kaç aydır reklamı yapılan COP31 için gelen yabancıları taksiciler seçerek alıyor havalimanından. Uber yok, Bolt yok, TAG yok, alternatif şirket yok. Varsa yoksa sarı taksi. Sabahtan beri büyük rezillik var" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da ziyaretçilerin ulaşım seçeneklerinin sınırlı olması da eleştirildi.

ŞOFÖRLER ODASI BAŞKANI İDDİALARI YALANLADI

Tartışmaların büyümesi üzerine Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan açıklama yaptı. Havalimanında görev yapan 246 taksicinin kısa ve uzun mesafe sıralamasına göre düzenli bir sistem içerisinde çalıştığını belirten Alkan, görüntülerin eksik değerlendirildiğini savundu.

Söz konusu görüntülerde taksicinin yolcuyu taşımayacağına ilişkin bir ifadesinin bulunmadığını ileri süren Alkan, yalnızca hemen arkasındaki aracın geleceğinin belirtildiğini söyledi.

"MÜŞTERİ SEÇME VEYA YOLCU ALMAMA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya mecralarında yayımlanan ve taksici esnafımızı zan altında bırakan paylaşımlar, yıllardır emeğiyle geçinen esnafımızı üzmüştür.

Antalya Havalimanı'nda görev yapan 246 taksici esnafımız, kısa ve uzun mesafe sıralamasına göre, arkalı önlü ve düzenli bir sistem içerisinde hizmet vermektedir. Söz konusu görüntüde de taksici esnafımızın yolcuyu götürmeyeceğine dair bir ifadesi bulunmamakta, yalnızca hemen arkasındaki aracın geleceği belirtilmektedir. Dolayısıyla müşteri seçme veya yolcu almama gibi bir durum söz konusu değildir.

Birkaç görüntü veya eksik değerlendirme üzerinden tüm taksici esnafımızı zan altında bırakmak, yıllardır emeğiyle geçinen insanlarımızın ekmeğine ve alın terine zarar vermektedir. Antalya Şoförler Odası olarak gerekli bilgilendirme ve uyarılarımızı yapıyor, durak başkanlarımızla görüşerek süreci yakından takip ediyoruz.

Antalya esnafı olarak COP31'e hazırız. Valiliğimiz, Emniyetimiz ve ilgili kamu kurumlarımızla istişare içerisinde, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak ve ulaşım hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Alkan, meslekleriyle ilgili değerlendirmelerin somut gerçeklere dayanması gerektiğini belirterek kamuoyunun eksik ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlara itibar etmemesini istedi.

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