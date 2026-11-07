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Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara

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Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Haber Videosunu İzle
Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
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Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan ve Adana'dan getirildiği belirlenen 1 ton tarihi geçmiş tavuk eti yakalanarak imha edildi.

  • Adana'dan otobüsle Bursa'ya getirilen yaklaşık 1 ton son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti, Bursa Otobüs Terminali'nde güvenlik ve zabıta ekiplerince ele geçirildi.
  • Altı çuval içinde uygunsuz koşullarda taşınan etler, Osmangazi Belediyesi ekiplerince emniyet, zabıta ve tarım müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde imha edildi.
  • Etlerin Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir gıda işletmesine teslim edilmesinin planlandığı belirlendi.

Adana'dan şehirler arası otobüsle Bursa'ya getirilen ve Yıldırım ilçesindeki bir işletmeye teslim edilmek istenen 1 ton tarihi geçmiş tavuk eti, otobüs terminalinde güvenlik ve zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanarak imha edildi.

Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sabah saat 08.50 sıralarında meydana gelen olayda büyük bir gıda skandalının önüne geçildi. Adana'dan otobüsle kente ulaştırılan, siyah poşetler ve streç filmlerle ambalajlanmış toplam altı çuval şüpheli paket terminal güvenlik ekiplerinin gözünden kaçmadı.

800 KİLOMETREDEN UYGUNSUZ ŞARTLARDA TAŞINDI

Güvenlik personeli tarafından açılan çuvallarda, son kullanma tarihi geçmiş ve taşıma koşullarına aykırı şekilde nakledilen yaklaşık 1 ton tavuk eti tespit edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin durumu emniyet güçlerine ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine terminale Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları sevk edildi.

EKİPLERİN GÖZETİMİNDE İMHA EDİLDİ

Uzman ekiplerin incelemesinin ardından bozuk etlerin halk sağlığını tehdit etmesi sebebiyle imhasına karar verildi. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, emniyet, zabıta ve tarım müdürlüğü yetkililerinin gözetiminde 6 çuval dolusu tavuk etini eksiksiz olarak imha etti.

Edinilen bilgiye göre 800 kilometre mesafeden otobüsle getirilen tarihi geçmiş etlerin, Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'ndeki bir gıda işletmesine götürülmesinin planlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

sorsan Müslüman

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Haber YorumlarıYakup Turnagöl:

Ülkede dışarıda yemek yemek yasaklanmalı anasını satıyım, bu nedir ya !!!

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Haber Yorumlarısaimgolen9:

niye imha etiniz getirenllere yedireceksiniz

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