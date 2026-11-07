Elazığ'da kadın cinayeti! 5 yıl önce boşandığı eşini evinin önünde pompalı tüfekle vurdu

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Elazığ'ın Keban ilçesinde evinin önünde eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

5 YIL ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNE EVİNİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇTI

Olay, Keban ilçesine bağlı Denizli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P., 5 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Nazmiye Ö.'ye (56) evlerinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırının ardından şahıs olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇAN ŞÜPHELİ İLÇE GİRİŞİNDE YAKALANDI

Kaçan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Keban ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni ise, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı