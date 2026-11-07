Makarna fabrikasında korkunç ölüm! 21 yaşındaki işçi bulgur kazanına düştü

Makarna fabrikasında korkunç ölüm! 21 yaşındaki işçi bulgur kazanına düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Arbel Makarna Fabrikası'nda çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, henüz bilinmeyen bir nedenle bulgur kazanına düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Tarsuslu gencin cenazesi otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'de bulunan Arbel Makarna Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında bulgur kazanına düşen genç işçi hayatını kaybetti.
KAZANA DÜŞTÜ, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Arbel Makarna Fabrikası'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikada bulgur kazanlarının olduğu yerde çalışan 21 yaşındaki Aziz Erol, henüz bilinemeyen bir nedenle kazana düştü. Erol, olay yerinde hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç işçinin Tarsuslu olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.