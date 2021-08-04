Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı, bölgeden patlama sesleri geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı, bölgeden patlama sesleri geliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika: Milas'taki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi.

Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başladı.

PATLAMALAR YAŞANDI, SİRENLER ÇALIYOR

Bunun ardından terminalin alarmı çalmaya başladı. Bu arada patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesildi. Güvenlik gerekçesi ile insanların bölgeden uzaklaştığı Milas'taki santralde durum ciddiyetini koruyor.

PATLAYICI MADDELER DIŞARI ÇIKARILDI

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale ediyor. Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: ALEVLER TERMİK SANTRALE GİRDİ

Son yaptığı paylaşımla alevlerin termik santrale girdiğini söyleyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Alevler Termik Santrale girdi. Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevle termik santrale sıçradı, bölgeden patlama sesleri geliyor
Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevle termik santrale sıçradı, bölgeden patlama sesleri geliyor
Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevle termik santrale sıçradı, bölgeden patlama sesleri geliyor
Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı, bölgeden patlama sesleri geliyor
Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı, bölgeden patlama sesleri geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milas'taki yangın termik santrali sararsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum
Milas'taki yangın termik santrali sararsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum
Milas Belediye Başkanı kötü haberi az önce verdi! Termik santral ilk defa alevlerle yüz yüze
Milas Belediye Başkanı kötü haberi az önce verdi! Termik santral ilk defa alevlerle yüz yüze
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Varank Ömer Halisdemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Onur Akay Haluk Levent Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı, bölgeden patlama sesleri geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 21:57:33. #1.16#

title