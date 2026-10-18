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Kayseri Melikgazi'de rastgele açılan ateşte kurşun çocuğun akülü aracına isabet etti

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Kayseri Melikgazi'de rastgele açılan ateşte kurşun çocuğun akülü aracına isabet etti
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Kayseri Melikgazi'de kimliği belirsiz kişilerce tabancayla rastgele açılan ateşte bir kurşun, çocuk odası penceresinden girip çocuğun akülü aracına isabet etti. Ailenin olay sırasında evde olmaması faciayı önlerken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tabancayla rastgele açılan ateş bir evin penceresinden girerek, çocuğun akülü aracına isabet etti. Ailenin o sırada evde olmaması büyük bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi 1844. Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana gelen olayda, Ç.K.'ya ait ikamete kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından tabancayla rastgele açılan ateşten çıkan bir kurşun isabet etti. Evin çocuk odası penceresinden giren kurşun, Ç.K.'nın çocuğunun evde kullandığı akülü araca isabet etti. O sırada evin dışında bulunan Ç.K. olayı fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ikamette ve çevrede inceleme yaparak, şüpheli şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, Ç.K. ve ailesinin olayın gerçekleştiği sırada evde bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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