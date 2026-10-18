Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık

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Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun’un YouTube programına konuk oldu. Evlilikleri sırasında yaptıkları gayrimenkul yatırımlarını anlatan ünlü şovmen, kazancını nasıl değerlendirdiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

“NEREDEYSE HER HAFTA BİR EV ALIRDIK”

Tuğba Coşkun ile evli oldukları dönemde düzenli olarak gayrimenkul yatırımı yaptıklarını belirten Erbil, “O süreçte neredeyse her hafta bir ev alırdık” dedi. Ünlü şovmen, o yıllarda elde ettiği kazancın önemli bir bölümünü gayrimenkule yönlendirdiklerini anlattı.

MAL VARLIĞI HAKKINDA DA KONUŞMUŞTU

Erbil, daha önce verdiği bir röportajda da mal varlığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yaşadığı evin değerinin 10 milyon dolar olduğunu söyleyen şovmen, eski eşlerine bıraktığı evlerin toplam değerinin de aynı tutarda olduğunu ifade etmişti.

Kumarda bütün servetini kaybettiği yönündeki iddiaları reddeden Erbil, çocuklarının geleceğini güvence altına aldığını ve çalışmasa bile kendisine, çocuklarına ve torunlarına yetecek birikimi bulunduğunu dile getirmişti.