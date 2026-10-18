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Galatasaray'dan Leao'nun sakatlığıyla ilgili ilk açıklama

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Galatasaray'dan Leao'nun sakatlığıyla ilgili ilk açıklama
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Galatasaray, Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, ayağının kayması sonucu kasık adalesinde zorlanma meydana gelen Portekizli yıldızın tedavisine başlandığını duyurdu. Karşılaşmada oyuna girdikten 16 dakika sonra sakatlanan Leao'nun kesin durumunun yarın yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşeceği belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Rafael Leao'nun Gençlerbirliği karşılaşmasının 77. dakikasında yaşadığı pozisyon nedeniyle sakatlandığı belirtildi.

Saha içerisinde ayağı kayan ve bacağı ileri derecede açılan Portekizli futbolcunun kasık adalesinde zorlanma meydana geldiği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçının 77. dakikasında, saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Rafael Leao, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın gün içerisinde yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."

OYUNA GİRDİKTEN 16 DAKİKA SONRA SAKATLANDI

Gençlerbirliği karşılaşmasının 61. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil olan Rafael Leao, yalnızca 16 dakika sahada kalabildi.

Mücadelenin 77. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu, yerini Deniz Gül'e bıraktı.

GÖZLER YAPILACAK TETKİKLERDE

Galatasaray sağlık heyetinin tedavisine başladığı Rafael Leao'nun sakatlığının derecesi, yapılacak ileri tetkiklerin ardından netlik kazanacak. Portekizli futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Haberler.com
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