Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu

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Venezuelalı ünlü şarkıcı ve besteci Gus Ormo, ABD'nin Florida eyaletindeki lüks evinin yüzme havuzunda ölü bulundu. 16 Ekim Cuma sabahı yüzüstü halde bulunan sanatçının iple bağlanmış olabileceğine ilişkin bilgiler cinayet şüphesini gündeme getirdi. Polis, şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, havuzun yakınında bulunan uzun mavi bir ip dikkat çekti.

EVİNİN HAVUZUNDA YÜZÜSTÜ BULUNDU

Romantik besteleri ve piyano performanslarıyla tanınan Venezuelalı müzisyen Gus Ormo, Florida'nın Fort Lauderdale kenti yakınlarındaki Weston bölgesinde bulunan evinde hayatını kaybetti.

Quail Roost Drive üzerindeki lüks konutta 16 Ekim Cuma günü saat 09.00 sıralarında olası boğulma ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Broward Şerif Ofisi ekipleri, ünlü müzisyeni evinin arka bahçesindeki yüzme havuzunda yüzüstü halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ormo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

İPLE BAĞLANDIĞI ŞÜPHESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayı şüpheli hale getiren en dikkat çekici ayrıntı, acil yardım hattına yapılan ihbarda yer aldı. İlk 911 kayıtlarında, havuzda bulunan kişinin "bağlanmış" olduğu bilgisi paylaşıldı.

WPLG Local 10 tarafından yayımlanan havadan çekilmiş görüntülerde ise evin havuzunun yakınında uzun, mavi renkli bir ipin bulunduğu görüldü. İpin bir bölümünün havuzun içine kadar uzandığı dikkat çekti.

Ancak yetkililer, söz konusu ipin Ormo'nun vücuduna bağlı olup olmadığını veya ölümünde herhangi bir rol oynayıp oynamadığını henüz açıklamadı.

CİNAYET MASASI HAREKETE GEÇTİ

Broward Şerif Ofisi, sanatçının ölümünü şüpheli olarak değerlendirerek cinayet ve olay yeri inceleme ekiplerini görevlendirdi.

Şerif Ofisi Sözcüsü Gerdy St. Louis, ölümün gerçekleştiği koşulların ayrıntılı şekilde araştırıldığını doğruladı.

Yetkililer, olayın cinayet olup olmadığı konusunda henüz kesin bir değerlendirme yapmadı. Ormo'nun cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Broward County Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sanatçının nasıl hayatını kaybettiği, havuzda ne kadar süre kaldığı ve olay sırasında evde başka birinin bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor.

LÜKS MAHALLEDE BÜYÜK ŞOK

Ünlü müzisyenin şüpheli ölümü, güvenlikli konutların bulunduğu Weston bölgesinde yaşayanları da şaşkına çevirdi.

Komşuları, Ormo'nun başarılı müzik kariyerine rağmen sakin ve gözlerden uzak bir yaşam sürdüğünü anlattı.

NBC 6'ya konuşan komşusu Bruno Gedikinan, "Yaşananlar çok üzücü. Weston'da böyle bir olayın meydana gelmesini beklemiyordum" dedi.

Bir başka mahalle sakini Mariano Cascata ise olayın son derece sıra dışı olduğunu belirterek, "Böyle bir şeyin yaşanması tuhaf. Elbette normal değil" ifadelerini kullandı.

AİLESİ DE CEVAP BEKLİYOR

Sanatçının kız kardeşi Antonieta Ormo, CBS News Miami'ye yaptığı açıklamada kardeşinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Aileye olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok az bilgi verildiğini belirten Antonieta Ormo, soruşturmanın sonucunu beklediklerini ifade etti.

Polis ekipleri, acil yardım çağrısını kimin yaptığını ve sanatçının ölümünden önce yaşananları ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SON ALBÜMÜNÜ YENİ TANITMIŞTI

Venezuelalı şarkıcı, besteci ve piyanist Gus Ormo, özellikle aşk, insan ilişkileri ve duygusal bağları konu alan eserleriyle tanınıyordu.

Sanatçı, kısa süre önce kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdiği AGAPE adlı enstrümantal piyano albümünü tanıtmıştı.

Ormo, son projesinde dinleyicilerin günlük yaşamın yoğunluğu içinde bastırdıkları duygularla yeniden bağ kurmasını amaçladığını anlatmıştı.

Müziğin hayatındaki yerini vurgulayan sanatçı, albümünü duyguların kelimelere ihtiyaç duymadan ifade edilebileceği bir çalışma olarak tanımlamıştı.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAKİ SIR ARAŞTIRILIYOR

Bu yıl Florida'nın Aventura kentinde düzenlenen bir etkinliğe de katılan Ormo, müzik kariyerinden ve Venezuela kökenlerinden duyduğu gururu dile getirmişti.

Ülkesine duyduğu bağlılığı eserlerine de yansıtan sanatçının ani ölümü, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Polis, şüpheli ölümün ardındaki nedenleri araştırırken, adli tıp incelemesinin sonucu bekleniyor. Yetkililer henüz herhangi bir şüpheli veya gözaltı bilgisi paylaşmadı.