Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer, boşanma kararını kendisinin aldığını belirterek “Severek ayrıldık” dedi. Çocukları için görüşmeye devam ettiklerini anlatan Kirer, "lişkilerde ve evliliklerde zamanla yorulma olabiliyor, biz de biraz yorulduk" ifadelerini kullandı.

  • Emrah ile 2022 yılında boşanan Sibel Kirer, ayrılık kararını kendisinin aldığını söyledi.
  • Kirer, boşanmanın ardından çocukları için eski eşiyle görüşmeye, birlikte yemek yemeye ve tatile çıkmaya devam ettiklerini anlattı.
  • Kirer, geçmişe dönse yine Emrah ile evleneceğini ve çocuklarının babasını doğru seçtiğini düşündüğünü belirtti.

Şarkıcı Emrah ile 2022 yılında boşanan Sibel Kirer, sona eren evliliğine ilişkin konuştu. Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye programına konuk olan Kirer, ayrılık kararını kendisinin aldığını belirterek çocukları için eski eşiyle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

“SEVEREK AYRILDIK”

2014 yılında evlendiği Emrah ile iki çocuk sahibi olan Kirer, boşanma sürecini şu sözlerle anlattı:

“Severek ayrıldık ve ayrılmayı ben istedim. İlişkilerde ve evliliklerde zamanla yorulma olabiliyor, biz de biraz yorulduk.”

ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELİYORLAR

Kirer, çocuklarının doğumunun ardından ilgilerinin ve yoğunluklarının onlara yöneldiğini, bu süreçte eşiyle birbirlerinden uzaklaşmış olabileceklerini söyledi.

Boşandıktan sonra da çocukları için ortak hareket ettiklerini belirten Kirer, birlikte yemek yediklerini, tatillere çıktıklarını ve ailece anılar biriktirmeye devam ettiklerini ifade etti.

“YİNE ONUNLA EVLENİRDİM”

Programda yeniden Emrah ile evlenip evlenmeyeceği de sorulan Kirer, eski eşinin babalığından övgüyle söz etti. Çocuklarının babasını doğru seçtiğini düşündüğünü belirten Kirer, geçmişe dönse yine aynı evliliği yapacağını söyledi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Mason Greenwood penaltılarda korkutuyor

Greenwood'un penaltı istatistiği felaket
Manga’nın solisti Ferman Akgül Paris’te olayların ortasında kaldı

Ünlü şarkıcı Paris'te göstericilerin arasında kaldı: O anları paylaştı
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor

İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! Ekipler kayıp 2 kişiyi arıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Peker Açıkalın’dan dikkat çeken çıkış: Para lazım, para!

Avrupa Yakası'nın Gaffur'uydu: Yapımcılara sitemle seslendi

Fransa'da öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazaları tek tek yağmaladılar

Öfke kontrolden çıktı! Lüks mağazalar yağmacıların hedefi oldu
Dünya devi ManU'nun yıldızı Mazraoui'den duygulandıran Kur'an-ı Kerim tilaveti

Yıldız futbolcu sesiyle de büyüledi: Milyonların gönülleri fethetti
Korkulan oldu! Husiler, Suudi Arabistan'ın helikopterini düşürdü

Korkulan oldu! Açıklamalar peş peşe geldi
Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken açıklama: Neredeyse her hafta bir ev alırdık

Ünlü şovmenden servet itirafı: Ev almak haftalık rutinimdi
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti

Sokak ortasında kanlı infaz! Gazetecilere söyledikleri pes dedirtti
Şanlıurfa’da 8 yaşındaki çocuğa işkence iddiası! Anne dahil 3 gözaltı

Bu ambulansla getirildi! Küçücük çocuğa yapılanlar kan dondurdu