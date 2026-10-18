Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

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Şarkıcı Emrah ile 2022 yılında boşanan Sibel Kirer, sona eren evliliğine ilişkin konuştu. Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye programına konuk olan Kirer, ayrılık kararını kendisinin aldığını belirterek çocukları için eski eşiyle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

“SEVEREK AYRILDIK”

2014 yılında evlendiği Emrah ile iki çocuk sahibi olan Kirer, boşanma sürecini şu sözlerle anlattı:

“Severek ayrıldık ve ayrılmayı ben istedim. İlişkilerde ve evliliklerde zamanla yorulma olabiliyor, biz de biraz yorulduk.”

ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELİYORLAR

Kirer, çocuklarının doğumunun ardından ilgilerinin ve yoğunluklarının onlara yöneldiğini, bu süreçte eşiyle birbirlerinden uzaklaşmış olabileceklerini söyledi.

Boşandıktan sonra da çocukları için ortak hareket ettiklerini belirten Kirer, birlikte yemek yediklerini, tatillere çıktıklarını ve ailece anılar biriktirmeye devam ettiklerini ifade etti.

“YİNE ONUNLA EVLENİRDİM”

Programda yeniden Emrah ile evlenip evlenmeyeceği de sorulan Kirer, eski eşinin babalığından övgüyle söz etti. Çocuklarının babasını doğru seçtiğini düşündüğünü belirten Kirer, geçmişe dönse yine aynı evliliği yapacağını söyledi.