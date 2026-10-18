Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedimGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer, boşanma kararını kendisinin aldığını belirterek “Severek ayrıldık” dedi. Çocukları için görüşmeye devam ettiklerini anlatan Kirer, "lişkilerde ve evliliklerde zamanla yorulma olabiliyor, biz de biraz yorulduk" ifadelerini kullandı.
- Emrah ile 2022 yılında boşanan Sibel Kirer, ayrılık kararını kendisinin aldığını söyledi.
- Kirer, boşanmanın ardından çocukları için eski eşiyle görüşmeye, birlikte yemek yemeye ve tatile çıkmaya devam ettiklerini anlattı.
- Kirer, geçmişe dönse yine Emrah ile evleneceğini ve çocuklarının babasını doğru seçtiğini düşündüğünü belirtti.
Şarkıcı Emrah ile 2022 yılında boşanan Sibel Kirer, sona eren evliliğine ilişkin konuştu. Esra Ceyhan’la A’dan Z’ye programına konuk olan Kirer, ayrılık kararını kendisinin aldığını belirterek çocukları için eski eşiyle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.
“SEVEREK AYRILDIK”
2014 yılında evlendiği Emrah ile iki çocuk sahibi olan Kirer, boşanma sürecini şu sözlerle anlattı:
“Severek ayrıldık ve ayrılmayı ben istedim. İlişkilerde ve evliliklerde zamanla yorulma olabiliyor, biz de biraz yorulduk.”
ÇOCUKLARI İÇİN BİR ARAYA GELİYORLAR
Kirer, çocuklarının doğumunun ardından ilgilerinin ve yoğunluklarının onlara yöneldiğini, bu süreçte eşiyle birbirlerinden uzaklaşmış olabileceklerini söyledi.
Boşandıktan sonra da çocukları için ortak hareket ettiklerini belirten Kirer, birlikte yemek yediklerini, tatillere çıktıklarını ve ailece anılar biriktirmeye devam ettiklerini ifade etti.
“YİNE ONUNLA EVLENİRDİM”
Programda yeniden Emrah ile evlenip evlenmeyeceği de sorulan Kirer, eski eşinin babalığından övgüyle söz etti. Çocuklarının babasını doğru seçtiğini düşündüğünü belirten Kirer, geçmişe dönse yine aynı evliliği yapacağını söyledi.