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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı

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Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeninin ölüm nedenini açıkladı
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Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam’ı havuz kazasında kaybettiklerini açıkladı. Ailesiyle birlikte yeğenini andıklarını paylaşan Dadgar, “İnanın, insan bazen nefes almaktan bile utanıyor” sözleriyle acısını dile getirdi.

  • Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar, 3 yaşındaki yeğeni Liam'ın havuz kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
  • Dadgar, yeğeninin vefatını ilk kez 8 Ekim'de ölüm nedeni belirtmeden açıklamıştı.
  • Dadgar, ailesiyle birlikte Liam'ın anısına bir araya geldiklerini paylaştı.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 3 yaşındaki yeğeni Liam hakkında yeni bir paylaşım yaptı. İranlı moda tasarımcısı, yeğenini havuz kazasında kaybettiklerini duyurdu.

YEĞENİNİN ÖLÜM NEDENİNİ PAYLAŞTI

Liam’ın vefatını ilk duyurduğunda olayın nedenine ilişkin bilgi vermeyen Dadgar, son paylaşımında küçük çocuğun talihsiz bir havuz kazası sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaşadığı üzüntüyü anlatan Dadgar, bu süreçte kendisini arayan, mesaj gönderen ve ailesinin acısını paylaşan herkese teşekkür etti. Telefonlara ve mesajlara yanıt verecek gücü olmadığını belirten tasarımcı, kendisine iletilen destek mesajlarının ailesi için çok kıymetli olduğunu ifade etti. 

“NEFES ALMAKTAN BİLE UTANIYOR”

Yeğeninin kaybının ardından duygularını paylaşan Dadgar, “İnanın, insan bazen nefes almaktan bile utanıyor” sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

Dadgar, kendisine ulaşmaya çalışanlara tek tek dönüş yapamadığını, bu nedenle sosyal medya hesabından teşekkür etmek istediğini belirtti.

AİLECE LİAM’I ANDILAR

Samar Dadgar, ailesiyle birlikte Liam’ın anısına bir araya geldiklerini de paylaştı. Yeğeninden geriye kalan hatıraların kendileri için taşıdığı önemi anlatan Dadgar, küçük Liam’ı sevgiyle andıklarını ifade etti. 

İLK AÇIKLAMASINDA ANLAYIŞ İSTEMİŞTİ

Dadgar, 8 Ekim’de yaptığı ilk paylaşımda 3 yaşındaki yeğenini kaybettiklerini duyurmuştu. Ailesinin yaşadığı kaybı paylaşırken kendisini arayan ve soranlara teşekkür eden tasarımcı, kimseyle konuşabilecek durumda olmadığını söyleyerek anlayış istemişti.

İlk paylaşımında ölüm nedenine ilişkin ayrıntı vermeyen Dadgar, yeni açıklamasıyla Liam’ın havuz kazasında hayatını kaybettiğini kamuoyuyla paylaştı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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