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Serebral palsi tanısıyla kucakta büyüdü, 7 yaşında yürüdü! Hayrunnisa'nın hayali doktor olmak

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Serebral palsi tanısıyla kucakta büyüdü, 7 yaşında yürüdü! Hayrunnisa'nın hayali doktor olmak
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Aksaray'da 32 haftalıkken 2 kilo 50 gram doğan ve 1,5 aylıkken Serebral Palsi tanısı konulan Hayrunnisa Ersoy, ameliyat, fizik tedavi ve spor sayesinde 7 yaşında yürümeye başladı. 6 yaşına kadar ailesinin kucağında taşınan 12 yaşındaki Hayrunnisa, şimdi 6'ncı sınıfta okuyor ve doktor olmak istiyor.

  • Aksaray'da 32 haftalık prematüre olarak 2 kilo 50 gram doğan Hayrunnisa Ersoy'a 1,5 aylıkken Serebral Palsi tanısı konuldu.
  • Fizik tedavi, spor ve ameliyat süreciyle 7 yaşında yürümeye başlayan 12 yaşındaki Hayrunnisa Ersoy, şu an Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 6'ncı sınıfta eğitim görüyor.
  • Hayrunnisa Ersoy, okulunu yarıda bırakmayıp okuyarak doktor olmak istiyor; okul yönetimi sınıfını giriş kata taşıdı ve engelli lavabosu açtı.

AKSARAY'da 2 kilo 50 gram olarak dünyaya gelen ve 1,5 aylık olduğunda Serebral Palsi (SP) tanısı konulan Hayrunnisa Ersoy (12), ailesinin desteğiyle fizik tedavi, spor ve ameliyatla 7 yaşında yürümeyi başardı. Şu an 6'ncı sınıf öğrencisi olan Hayrunnisa Ersoy, "Okulumu ve okumayı çok seviyorum. Hastalığımdan dolayı okulumu asla yarıda bırakmayı düşünmüyorum. Okuyup, doktor olmak istiyorum" dedi.

Şaban-Hasret Ersoy çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Hayrunnisa Ersoy, 32 haftalık iken 2 kilo 50 gram olarak dünyaya geldi. Prematüre bebek olduğu için doğumdan sonra bir süre kuvözde tedavisi süren Hayrunnisa'ya, 1,5 aylık olduğunda Serebral Palsi (beyin felci), tanısı kondu. Hayrunnisa, geçirdiği ameliyat, fizik tedavi ve tedaviyle bağlantılı spor sayesinde 7 yaşında yürümeye başladı. Ardından ilkokula başlayan Hayrunnisa, şu an Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda 6'ncı sınıfta eğitim görüyor.

OKUMAYI ÇOK SEVİYORUM

Okula annesinin yardımıyla gelip giden Hayrunnisa, hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi. Hayrunnisa, "Okulumu ve okumayı çok seviyorum. Hastalığımdan dolayı okulumu asla yarıda bırakmayı düşünmüyorum. Okuyup, doktor olmak istiyorum" dedi.

6 YAŞINA KADAR KUCAKTA TAŞINDI

Anne Hasret Ersoy, "Kızımın da gayretiyle, şu ana kadar gelişiminde çok ilerledik. 6 yaşına kadar kucağımızda taşıyorduk. Bu durum diğer annelerimize de örnek olur. 'Engelli çocuğum var' diye kenara çekilmesinler. Anneler ne kadar pes etmezlerse, çocuklar için daha iyi olur. Kızımı da hiçbir şeyden mahrum bırakmadık. Okula her gün ben getirip, götürüyorum. Bunun yanında fizik tedavi ile spora götürüyorum. Öğretmeni de derslerinin iyi olduğunu söylüyor. Doktor olmak istiyor. İnşallah ilerleyen süreçte de olur. Aile olarak doktor olmasını ve başarmasını isteriz" diye konuştu.

OKUL MÜDÜRÜ ENGELLİ LAVABOSU AÇTI

Okulda da kızı için kolaylıklar sağlandığını ifade eden Ersoy, "Okul Müdürü Menderes Ceylan, kızımın sınıfının giriş kat ve lavabonun karşısı olması için yardımcı oldu. Bir de bize engelli lavabosu açtı. İnsan yaşamadığı şeyleri okulda görünce daha bir duygusal oluyor. Sağ olsun bizi hiç eğitimden mahrum bırakmadı. Öğretmenlerimiz de çok iyiler. Kızım, okul çıkışında kalabalık arasında yürümekte güçlük çekmesin diye, zilden kısa bir süre önce sınıftan çıkmasına izin veriyorlar. Ben de hepsine minnettarım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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