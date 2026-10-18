İçişleri Bakanı Çiftçi'den 'Terörsüz Türkiye' süreci değerlendirmesi: “Herhangi bir pazarlık yapılmadı, taviz verilmedi”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Terörsüz Türkiye” sürecinin Türkiye’nin kendi iradesiyle yürütüldüğünü vurgulayarak, vatandaşların bu konuda endişe duymaması gerektiğini ifade etti. Çiftçi, sürecin bölge illerinde turizm başta olmak üzere birçok alana katkı sağlayacağını kaydetti.

11 İLİN VALİSİYLE TOPLANTI

Çiftçi, Birlik Vakfı Batman Şubesi tarafından Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “ Türkiye Yüzyılı’nda Terörsüz Türkiye, Kardeşlik Hukuku ve Toplumsal Barış” paneline katıldı. Panel öncesinde 11 ilin valisi, il emniyet müdürleri ve il jandarma komutanlarıyla toplantı yaptıklarını belirten Çiftçi, “Terörsüz Türkiye sürecinde yol haritamızı belirlemek zorundayız. Valilerimizle, il emniyet müdürlerimizle, il jandarma komutanlarımızla 700 bin kişilik bir İçişleri ailesiyiz. Ortak bir dili konuşmamız gerekiyor bu noktada” diye konuştu.

“O GÜNLER GERİDE KALDI”

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yaptığı yıllardan örnekler veren Çiftçi, 2001-2002 yıllarında Erzurum’un Tekman ilçesinde kaymakamken köy ziyaretlerine ancak güvenlik araçları eşliğinde gidebildiğini, akşam saatlerinde ise güvenlik nedeniyle ilçeye dönemediğini anlattı. Batman’ın Kozluk ilçesinde 2008-2009 yıllarında karşılaştığı güvenlik tedbirlerine de değinen Çiftçi, “Bir gün içinde dört ayrı güzergah kullanıyor. Bu söylediğim de işte 2008-2009 yılları Batman’da, Kozluk’ta yaşanan olağan bir durum. O günler geride kaldı. Bugün 2026 yılındayız” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılında yaptığı “iç cephenin tahkimi” çağrısına değinen Çiftçi, şunları söyledi:

“Biz uzun yıllar birbirimizle kavgaya tutuştuk. Gücümüz, kuvvetimiz gitti, ayrıştık. Dolayısıyla bundan sonra da sözümüzün etkisi azaldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘iç cephenin tahkimi’ çağrısı bu açıdan son derece önemliydi. Nitekim iki sene içerisinde gördük. Meclis bu işe, bu sürece sahip çıktı. Terörsüz Türkiye bir devlet politikası haline geldi. Ardından Sayın Devlet Bahçeli güçlü bir destek verdi. Muhterem Cumhurbaşkanımız baştan beri zaten güçlü bir siyasi irade koydu bu işin içine.”

“BELKİ SİVİL ANAYASAYI DA YAPABİLECEĞİZ”

TBMM’de sürece ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Çiftçi, Meclis Başkanı’nın konuyla ilgili 21 toplantıyı bizzat yönettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Meclis Başkanımız 21 tane toplantıyı bizzat kendisi Meclis’te yönetti, Terörsüz Türkiye’yle ilgili. Ve o toplantıda alınan kararlar Meclis’te daha sonra hukuki bir zemine dönüştü ve 467 milletvekilimizin destekleriyle çok güzel, güçlü bir kanun ortaya çıktı. Bu 467 milletvekilimizin iradesi şu açıdan da önemli: Demek ki Türkiye bazı konularda, milletvekillerimiz, siyasi irade bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebildiğini göstermiş olduk. İnşallah bu güçlü irade neticesinde belki sivil anayasayı da yapabileceğiz. Ben bundan da ümitvarım bu 467 tablosunu gördükten sonra.”

“HERHANGİ BİR PAZARLIK YAPILDI MI? KESİNLİKLE YAPILMADI”

Süreç kapsamında terör örgütüyle pazarlık yapılmadığını ve taviz verilmediğini savunan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda Türkiye’de olmayan bir siyasi konsensüs yaşanmış oldu. Ve çok güzel bir kanun ortaya çıktı. Bu kanunun neticesinde terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapıldı mı? Kesinlikle yapılmadı. Herhangi bir taviz verildi mi? Verilmedi. Cumhurbaşkanımızın iradesi neyse, devletimizin iradesi neyse, Meclisimizin iradesi neyse o kabul edildi ve o çizgide yürüyoruz şu anda. Herhangi bir bu noktada vatandaşımızın endişesi olmasın.”

“SON 200 YILIN EN GÜÇLÜ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ”

Sürecin başarıya ulaşması için iç ve dış koşulların uygun olduğunu öne süren Çiftçi, şunları kaydetti:

“Şu anda sürecin başarıya ulaşması için iç konjonktür, dış konjonktür son derece uygun. Son 200 yılın en güçlü dönemini yaşıyoruz. Şu anda devletimiz en güçlü döneminde. Türkiye artık küresel etkiye sahip bir bölgesel güç haline geldi. İnşallah Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge; bu süreç başarıya ulaşacak. Ben bundan en ufak bir endişe duymuyorum, şüphe duymuyorum.”

“HERHANGİ BİR BAŞKA ÜLKEDEN DESTEK ALMADIK”

Benzer süreçleri yaşayan İngiltere, İspanya, Filipinler ve Kamboçya gibi ülkelerin dışarıdan destek aldığını ileri süren Çiftçi, Türkiye’nin süreci kendi iradesiyle yürüttüğünü vurguladı:

“Biz bu işe kendimiz soyunduk. Bu iradeyi kendimiz ortaya koyduk. Herhangi bir başka ülkeden destek almadık. Geçmişte benzer süreçler yaşayan ülkeler oldu. İngiltere gibi, İspanya gibi, Filipinler gibi, Kamboçya gibi değişik ülkeler benzer süreçler yaşadılar. Ama o ülkelerin her biri başka yerlerden mutlaka destek aldılar. Biz bunu kendi irademizle yapıyoruz. Kendi milletimizin gücüyle yapıyoruz. Dolayısıyla milletimiz de bu konudaki iradesini belli etti. İnşallah kısa süre içerisinde de sonuç alacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi tekrar tahkim edeceğiz.”

“HEPİMİZ KAZANACAĞIZ, TÜRKİYE KAZANACAK”

Sürecin bölge illerine katkısına da değinen Çiftçi, Diyarbakır’a gelen turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 200 binden 1 milyon 300 bine çıktığını açıkladı:

“Geçen sene Diyarbakır’a 1 milyon 200 bin civarında yerli, yabancı turist gelmişken bu sene 1 milyon 300 bin kişi gelmiş aynı dönemde. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla gelecek. Bu sadece Diyarbakır’da değil. Batman’da da aynı olacak. Hakkari’de de aynı olacak. Bölgenin diğer illerinde de aynı gelişmeler yaşanacak. Bundan bölgemiz de kazanacak. Doğu Anadolu da kazanacak. Güneydoğu Anadolu da kazanacak. Hepimiz kazanacağız. Türkiye kazanacak nihayetinde.”

CUDİ VE CİLO ÖRNEĞİ

Şırnak’taki Cudi Dağı etkinlikleri ile Hakkari’deki Cilo Dağı’nda düzenlenen festivali örnek gösteren Çiftçi, “Bunlar yaygınlaşacak. Daha güzel örnekler ortaya çıkacak. Ben önümüzdeki günlerin geçen günlerden daha güzel olacağını, daha hayırlı olacağını burada sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum” dedi.

Kaynak: ANKA