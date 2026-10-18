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Amasra'da fırtınada dalga boyu 6 metreye ulaştı, balıkçı tekneleri limanda kaldı

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Amasra'da fırtınada dalga boyu 6 metreye ulaştı, balıkçı tekneleri limanda kaldı Haber Videosunu İzle
Amasra'da fırtınada dalga boyu 6 metreye ulaştı, balıkçı tekneleri limanda kaldı
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Amasra'da turuncu kodlu uyarının ardından rüzgar saatte 80 kilometreye ulaştı, Büyük Liman'da dalga boyu 6 metreye çıktı. Dalgalar restoranların pencerelerine kadar ulaştı; balıkçı tekneleri denize açılmadı, Sahil Güvenlik önlem aldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 6 metreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından ilçede kuzeybatı yönünden esen ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü Amasra'da, Büyük Liman'da kayalara çarpan dalgalar 6 metreye kadar yükseldi. Dalgalar, limandaki restoranların pencerelerine kadar ulaştı. Amasra açıklarında bulunan kuru yük gemileri de kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılmayıp, limana demirledi. Polis ekipleri Büyük Liman mevkisinde devriye gezip vatandaşları uyarırken, Amasra Belediyesi ekipleri de anonslarla dikkatli olunması çağrısında bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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