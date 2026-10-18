Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş Haber Videosunu İzle
Sel felaketinde yürek yakan anlar! Kayıp Ahmet Derin’in aracı böyle sürüklenmiş
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde 14 Ekim’de yaşanan selde kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, panik yaşayan çevredekilerin “Abi inelim herhalde burada öleceğiz” dediği duyuluyor. Derin ve aynı selde kaybolan 55 yaşındaki Haşim Ciritoğulları’nı bulmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

  • İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanakta derenin taşması sonucu Ahmet Derin ve Haşim Ciritoğulları kayboldu.
  • Sel sularında sürüklenen Ahmet Derin'in aracının görüntülerinde, araçta bir kişinin bulunduğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
  • AFAD, polis ve gönüllü ekipler Ayazağa Deresi ile Kağıthane tarafında iki kayıp kişiyi bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde derenin taşmasıyla yaşanan selde kaybolan Ahmet Derin’in aracının akıntıya kapıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın içinde birinin olduğunu fark eden kişinin “İçinde adam var vallahi” sözleri de duyuluyor.

AYAZAĞA’DA DERE TAŞTI

İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan sağanak sırasında Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde dere taştı. Çok sayıda ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Selin ardından kendilerinden haber alınamayan Ahmet Derin ile Haşim Ciritoğulları için arama çalışması başlatıldı.

“HERHALDE BURADA ÖLECEĞİZ”

Selin yaşandığı gün kaydedilen görüntülerde, yükselen suyu izleyen çevredekilerin yaşadığı panik konuşmalara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin, “Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan” dediği duyuluyor. Videonun devamında ise “Abi inelim, herhalde öleceğiz burada” sözleri kameraya yansıyor.

“İÇİNDE ADAM VAR”

Aracın sel sularında sürüklendiği sırada çevredekilerden biri, “İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin” ifadelerini kullandı. Daha önce ortaya çıkan başka bir cep telefonu görüntüsünde ise Derin’in sel sularında bir araca tutunarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer almıştı.

Ahmet Derin

CİRİTOĞULLARI’NIN SON GÖRÜNTÜSÜ İŞ YERİNDEN

Aynı selde kaybolan Haşim Ciritoğulları’na ait güvenlik kamerası görüntülerinde ise Ciritoğulları’nın Seyrantepe’deki iş yerinden çıktığı anlar yer aldı. Ciritoğulları’nın oğlu Enes Ciritoğulları, 4 gündür babasından haber alamadıklarını belirterek, “Herhangi bir iz yok” dedi. Görüp duyan herkesin kendileriyle iletişime geçmesini isteyen aile, kayıpların bulunması çağrısında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD ve polis ekiplerinin yanı sıra gönüllü ekipler de Ayazağa Deresi’nde arama çalışması yürütüyor. Ekipler, Ayazağa’daki başlangıç noktasından köprü altına kadar olan bölümü tararken, bir ekip de Kağıthane tarafında arama yapıyor. Ahmet Derin ve Haşim Ciritoğulları’nı bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlgili Haberler
İstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyorİstanbul'da sel suları otomobili yuttu! 2 kişi aranıyor
Bakan Bolat İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon TL nakdi destek açıkladıBakan Bolat İstanbul'da selden etkilenen esnafa 80 milyon TL nakdi destek açıkladı
Bakan Kurum 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı alarm verildiğini açıkladıBakan Kurum 10 ilde turuncu, 26 ilde sarı alarm verildiğini açıkladı
İstanbul Valisi Gül: Sel mağdurlarına 10'ar bin lira yardım yapılacakİstanbul Valisi Gül: Sel mağdurlarına 10'ar bin lira yardım yapılacak
Ayazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktıAyazağa'da selde kaybolan Haşim Ciritoğulları ve Ahmet Derin'in son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 132 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü: Tarihi belediye binası ateşe verildi

Fransa alev alev! Ateşe verilen tarihi bina böyle yok oldu
Bartın'ı fırtına vurdu! Amasra’da dalgalar 6 metreye ulaştı, tekneler limana sığındı

Dalgalar 6 metreye ulaştı, teker teker limana sığındılar
Bir dönemin fenomeni Çitos Efe 15 yaşına girdi! Son hali şaşırttı

Bir dönemin çocuk fenomeniydi! İşte Çitos Efe’nin son hali…
IMDb'deki 200 filmde İngilizce yapımların başrollerinin yüzde 51,9'u mavi gözlü çıktı

200 filmin başrol oyuncularını incelediler! Ortak bir özellikleri var
Emrah’ın eski eşi Sibel Kirer’den boşanma açıklaması: Ayrılmayı ben istedim

8 yıllık evlilik bitmişti! Sibel Kirer ayrılığın nedenini anlattı
Ülke kaosa sürükleniyor! 1200 kişi gözaltına alındı, Macron'dan sert uyarı geldi

Ülke kaosa sürükleniyor! Gelen uyarı ateşe benzin dökecek cinsten
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi

İdam edildiler! Suçlama İslam dünyasını ayağa kaldıracak cinsten