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Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti

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Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti
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Hindistan'da canlı gösteri sırasında tehlikeli bir numara yapmaya çalışan adam, boynuna bağladığı ipleri zıt yönlere hareket eden iki motosiklete çektirdi. Motosikletlerin hareket etmesiyle iplerin gerilmesi sonucu gösteri faciaya dönüştü. Talihsiz adam, seyircilerin gözleri önünde hayatını kaybetti.

Hindistan'da düzenlenen bir gösteride, seyircileri etkilemek isteyen bir adam akılalmaz bir numaraya kalkıştı. Boynuna bağladığı iplerin uçlarını iki ayrı motosiklete bağlatan gösterici, sürücülerden araçları zıt yönlere hareket ettirmelerini istedi.

MOTOSİKLETLER ZIT YÖNLERE HAREKET ETTİ

Göstericinin işaretiyle harekete geçen motosikletler, boynuna bağlı ipleri iki farklı yöne doğru çekmeye başladı. Tehlikeli gösteri sırasında iplerin giderek gerilmesiyle adamın boynuna uygulanan kuvvet arttı.

GÖSTERİ BİR ANDA FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Seyircilerin gözleri önünde gerçekleştirilen numara, kısa süre içinde kontrolden çıktı. Motosikletlerin zıt yönlere hareket etmesiyle boynuna büyük bir baskı uygulanan gösterici ağır yaralandı.

SEYİRCİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tehlikeli numaranın korkunç şekilde ters gitmesi sonucu göstericinin hayatını kaybettiği bildirildi. Eğlence amacıyla gerçekleştirilen gösteri, izleyenlerin gözleri önünde ölümle sonuçlandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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