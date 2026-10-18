Suudi koalisyon 4 İHA'yı imha etti, Mısır Parlamentosu olağanüstü toplanıyor

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(ANKARA) - Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, başkent Riyad, Doğu Bölgesi ve ülkenin güney kesiminde 4 insansız hava aracının (İHA) önlenerek imha edildiğini bildirdi. Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların tırmandığı süreçte Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Riyad'ın talep etmesi halinde Suudi Arabistan'ı korumaya yönelik adımlar atmaya hazır olduklarını açıkladı. Mısır Parlamentosu, Sisi'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanma kararı aldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, son birkaç saat içinde Riyad, Doğu Bölgesi ve ülkenin güneyinde tespit edilen 4 İHA'nın hava savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini belirtti.

El-Maliki, Husilere ait olduğunu öne sürdüğü seyir füzeleri, İHA'lara yönelik önleme faaliyetlerini ve balistik füze fırlatma sistemlerine düzenlenen hava saldırılarını gösterdiğini söylediği görüntüleri de paylaştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nın, temmuz ayında Yemen'de çatışmaların yeniden şiddetlenmesinden bu yana en az 20 saldırının hedefi olduğu bildirildi. Geçen hafta düzenlenen saldırılardan birinde 13 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Yemen'de uluslararası alanda tanınan hükümetin merkezi olan Aden'deki başkanlık sarayı yakınlarında perşembe günü düzenlenen füze saldırılarında en az 5 kişi yaşamını yitirdi. Yemen hükümeti saldırıdan Husileri sorumlu tuttu.

Yemen hükümeti, 16 Ekim Cuma günü de Husilerin Aden Havalimanı'na iki füze fırlattığını açıkladı. Hükümet güçleri ise başkent Sana'nın kuzeydoğusundaki Marib vilayetinde ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Suudi Arabistan, Husilere karşı hükümet güçlerinin "Yemen'in Şafağı" adı verilen karşı operasyonuna destek veriyor. Riyad yönetimi, başkent Sana'daki bir petrol tesisinin de hedef alındığı hava saldırılarıyla Husilere yönelik askeri baskıyı artırıyor.

MISIR'DAN SAVUNMA DESTEĞİ MESAJI

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de dün yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın talepte bulunması halinde ülkeyi korumaya yönelik "her türlü önlemi almaya hazır olduklarını" söyledi. Mısır'ın bölgesel savaşlara müdahil olmayı amaçlamadığını belirten Sisi, buna karşın Suudi Arabistan'ın zarar görmesi karşısında Kahire'nin sessiz kalmasının düşünülemeyeceğini ifade etti. Sisi, "Kimseyle savaşmaktan ya da kimseye saldırmaktan söz etmiyorum. Yalnızca savunmadan bahsediyoruz" dedi. Mısır Parlamentosu'nun, Sisi'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarındaki artışı İran'ın teşvik ettiğini öne sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise çatışmanın çözümü için "kapsamlı bir siyasi sürecin tek uygulanabilir ve sürdürülebilir yol" olduğunu belirtti. Suudi Arabistan'daki bazı büyükelçiliklerin seyahat kısıtlamaları getirdiği ve vatandaşlarına havalimanlarını kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı da son saldırılar nedeniyle Riyad ve yakınındaki Diriyah kentinde uzaktan eğitimin süresini uzattı.

WSJ: İRAN, HUSİLERE İSTİHBARAT DESTEĞİ SAĞLIYOR

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İran'ın sağladığı desteğin Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen'deki müttefiklerine karşı şimdiye kadarki en etkili ve gelişmiş saldırılarını düzenlemesine katkıda bulunduğunu yazdı. Gazete, haberinde Suudi Arabistan ve Yemen'de Husilere karşı ittifakta yer alan tarafların istihbarat bilgileri hakkında bilgilendirilen kaynaklara dayandı.

Haberde, İran'ın desteğinin Husilerin Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki bölgelerde ilerleme kaydetmesine, Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ile havalimanlarını hedef alan saldırılar düzenlemesine yardımcı olduğu öne sürüldü. Bu saldırılar arasında geçen hafta Riyad'da 13 kişinin ölümüne yol açan saldırının da bulunduğu belirtildi. Tahran yönetimi ise Yemen'in iç işlerine müdahale ettiği iddialarını reddediyor ve Husilerin "tamamen bağımsız aktörler" olduğunu savunuyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ AÇIKLARINDA RÖMORKÖRE SALDIRI

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) kurumu, Orta Doğu'da deniz güvenliğine ilişkin yeni bir saldırı bildirimi yayımladı. Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Khor Fakkan kenti açıklarında güneye doğru seyreden bir römorkörün "kimliği belirsiz iki cisimle" vurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, hasar alan römorkörün seyrine devam ettiği ve olayda bir kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi. UKMTO, bu bildirimden kısa süre önce de Yemen'in Mukalla kenti açıklarında seyreden bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerinin küçük bir teknedeki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA