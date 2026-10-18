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Sakarya Karasu'da baraj suları taştı, Darıçayırı Mahallesi'ni 50 santimetre su bastı

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Sakarya Karasu'da baraj suları taştı, Darıçayırı Mahallesi'ni 50 santimetre su bastı
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Sakarya Karasu'da 4 gündür süren sağanak sonrası baraj suları taştı, Darıçayırı Mahallesi'nde ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri sular altında kaldı. Mahallede su seviyesi 50 santimetreyi bulurken ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sonrası baraj sularının taşmasıyla Darıçayırı Mahallesi sular altında kaldı. Su yüksekliğinin yer yer 50 santimetre olduğu mahalle havadan görüntülendi.

Sakarya genelinde 4 gündür etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış neticesinde, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri sular altında kaldı. Gece saatlerinde şiddetini arttıran yağış sonrasında su seviyesi 50 santimetreyi buluyor. Sel sularının yolları kaplaması sebebiyle mahallede ulaşım güçlükle sağlanırken, vatandaşlar ve ekipler kepçe ile traktörleri kullanarak bölgedeki ulaşımı sürdürüyor. Selin esir aldığı mahalle havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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