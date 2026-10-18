Reytinglerde yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısından mesaj: Yeni gelmedik, geri geldik!

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Show TV’de yayımlanan Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin yeni senaryo ekibiyle ekrana gelen ilk bölümünün ardından paylaşım yaptı. Üç izleyici grubunda da reytinglerini yükselten dizinin sonuçlarını değerlendiren Turgut, ekibe teşekkür etti.

“YENİ GELMEDİK, GERİ GELDİK”

Kızılcık Şerbeti’nin 16 Ekim Cuma akşamı yayımlanan 143. bölümünün reyting sonuçları, yapımcı Faruk Turgut’u sevindirdi. Turgut, X hesabından yaptığı paylaşımda “Yeni gelmedik, geri geldik. Emeği geçen herkese teşekkürler” ifadelerini kullandı. Mesajına nazar boncuğu ve alkış emojileri de ekledi.

ÜÇ KATEGORİDE DE YÜKSELDİ

Dizi, 143. bölümüyle Total’de 6,07, AB’de 7,06 ve ABC1’de 6,66 reyting elde etti. Bir önceki hafta Total’de 4,73, AB’de 5,26 ve ABC1’de 5,55 reyting alan yapım, böylece üç kategoride de yükseliş kaydetti.

En belirgin artış, 1,80 puanlık yükselişle AB grubunda yaşandı. Kızılcık Şerbeti, elde ettiği sonuçlarla üç kategoride de günü ikinci sırada tamamladı.

YENİ SENARİSTLERİN İLK BÖLÜMÜ

143. bölüm, dizinin senaryo ekibindeki değişikliğin ardından izleyiciyle buluşan ilk bölüm oldu. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün ayrılmasının ardından senaryoyu Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler’den oluşan ekip devraldı.

Yeni ekibin ilk bölümünde ulaşılan 7,06’lık AB reytingi, dizinin beşinci sezonunda bu grupta elde ettiği en yüksek sonuç oldu.