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Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız

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Omar Sy’den Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek: Bunlar bizim çocuklarımız
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Fransız oyuncu Omar Sy, Fransa’daki öğrenci eylemlerine destek vererek “Bunlar bizim çocuklarımız” dedi. Yetkililerin gösterilere yaklaşımını eleştiren Sy’nin açıklaması, Sarı Yeleklilerin de katıldığı protestolar sürerken dikkat çekti.

  • Oyuncu Omar Sy, Fransa'da okullardaki personel eksikliği, bakımsız binalar ve yetersiz imkanlara karşı haftalardır süren öğrenci eylemlerine destek verdi.
  • Sy, yetkililerin gençlerin taleplerine yanıt vermek yerine seslerini bastırmaya çalıştığını ve gösteriler çevresindeki şiddeti kınadığını belirtti.
  • Öğrenci eylemlerine Greta Thunberg, Victor Wembanyama, Louane ve Vincent Lindon gibi isimler de destek veriyor; 17 Ekim'deki gösteriler Sarı Yelekliler ve sendikaların protestolarıyla birleşti.

Ünlü oyuncu Omar Sy, ülkede okullardaki yetersiz imkanlara karşı düzenlenen öğrenci eylemlerine destek verdi. Yetkililerin gösterilere yaklaşımını eleştiren Sy, gençlerin taleplerinin dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Fransa’da öğrenciler, okullardaki personel eksikliği, bakımsız binalar ve yetersiz imkanlara karşı haftalardır eylem yapıyor. “Can Dostum” filmi ve “Lupin” dizisiyle tanınan oyuncu Omar Sy de France Inter radyosuna katıldığı programda gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sy, öğrencilerin taleplerinin ülkenin geleceğine dair olduğunu belirterek, “Bunlar bizim çocuklarımız; ülkemizin geleceği, tamamen yoldan çıkmış bir ulusa sesleniyor” dedi.

YETKİLİLERİN TUTUMUNU ELEŞTİRDİ

Gösteriler çevresinde yaşanan şiddeti de kınayan Sy, yetkililerin gençlere yanıt vermek yerine onların sesini bastırmaya çalıştığını savundu. Ünlü oyuncu, “Buna karşılık verilmediğini, ilk refleksin onları konuşmaktan alıkoymak, dövmek ya da birbirlerine düşürmek olduğunu gördüğümde bunu isyan verici buluyorum” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Öğrencilerin eylemlerine destek veren isimler arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, NBA yıldızı Victor Wembanyama, şarkıcı Louane ve oyuncu Vincent Lindon da bulunuyor. Thunberg, Paris’in kuzeyindeki Saint-Denis’de öğrencilerle bir araya gelerek taleplerini destekledi.

17 Ekim’de Fransa genelinde düzenlenen gösterilerde ise öğrenci eylemleri, artan hayat pahalılığına tepki gösteren Sarı Yelekliler ve sendikaların protestolarıyla birleşti. Sarı Yelekliler adına konuşan bir temsilci, öğrencilere destek olmak için eylemlere katıldıklarını söyledi.

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