Sabancı Vakfı Haberleri - Sabancı Vakfı Haber - Haberler

Sabancı Vakfı Haberleri
Sabancı Vakfı haber, Sabancı Vakfı son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Yönetmenleri Kız Evi filmini anlattı: Kadınların ortak problemini geçmiş kuşaklardan yola çıkarak yazdık
Dilek Sabancı kimdir? Dilek Sabancı kaç yaşında, nereli? Dilek Sabancı hayatı ve biyografisi!
"Habermetre 17 - 23 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"
"Habermetre 10 - 16 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"
İzmir yerel haberi: Gaziemir Belediyesi'nin "Cv Bank" Birimi, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ne Dahil Oldu
Diyarbakır ekonomi haberleri... Sabancı Vakfı: Diyarbakır Merkezdeki Tek Kadın Muhtarı Dilek Demir, 40 Kız Çocuğunu Erken Yaşta Evlilikten Kurtardı
"Habermetre 1 - 7 Ağustos 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"
Sabancı Vakfı'nın desteklediği Metropolis Antik Kenti kazıları devam ediyor
Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı
Çağan Hakkı Şekercioğlu kimdir? Çağan Şekercioğlu kaç yaşında, nereli, ödülleri neler?
Son dakika haberi: Sabancı Vakfı, Kocaeli'deki meslek lisesine atölye binası kazandıracak
NEET kadınları için "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" Hayata Geçiriliyor
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi
Güler Sabancı kimdir? Güler Sabancı kaç yaşında, evli mi? Güler Sabancı'nın hayatı ve biyografisi nedir?
"Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesinin saha çalışmaları İzmir'den başladı
İlham veren projeler geliştiren Nurten öğretmen, deneyimlerini üniversitelilere aktardı
23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali devam ediyor