Sabancı Vakfı Haberleri - Sabancı Vakfı Haber - Haberler

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Sabancı Vakfı Haberleri

Sabancı Vakfı haber, Sabancı Vakfı son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Güler Sabancı'ya 'Japonya Büyükelçisi ödülü' takdim edildi

Güler Sabancı'ya "Japonya Büyükelçisi ödülü" takdim edildi

Sabancı Vakfı - 02.05.2023
Üç boyutlu uçurtmasıyla Çin'de katıldığı festivalde altın madalya kazandı

Üç boyutlu uçurtmasıyla Çin'de katıldığı festivalde altın madalya kazandı

Sabancı Vakfı - 30.04.2023
Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki'ye veda töreni düzenlendi

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki'ye veda töreni düzenlendi

Sabancı Vakfı - 28.04.2023
Sabancı Üniversitesi'nden 'Toplum ve Afet Risk Yönetimi' semineri

Sabancı Üniversitesi'nden "Toplum ve Afet Risk Yönetimi" semineri

Sabancı Vakfı - 27.04.2023
TÜSİAD YK Başkanı Orhan:  6284'ü en etkili şekilde uygulamak zorundayız

TÜSİAD YK Başkanı Orhan:  6284'ü en etkili şekilde uygulamak zorundayız

Sabancı Vakfı - 20.03.2023
Yönetmenleri Kız Evi filmini anlattı: Kadınların ortak problemini geçmiş kuşaklardan yola çıkarak yazdık

Yönetmenleri Kız Evi filmini anlattı: Kadınların ortak problemini geçmiş kuşaklardan yola çıkarak yazdık

Sabancı Vakfı - 31.01.2023
Dilek Sabancı kimdir? Dilek Sabancı kaç yaşında, nereli? Dilek Sabancı hayatı ve biyografisi!

Dilek Sabancı kimdir? Dilek Sabancı kaç yaşında, nereli? Dilek Sabancı hayatı ve biyografisi!

Sabancı Vakfı - 09.01.2023
Engelleri kaldıran, işaret dili öğreten uygulama!

Engelleri kaldıran, işaret dili öğreten uygulama!

Sabancı Vakfı - 03.12.2022
'Habermetre 17 - 23 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'

"Habermetre 17 - 23 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Sabancı Vakfı - 26.10.2022
'Habermetre 10 - 16 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'

"Habermetre 10 - 16 Ekim 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Sabancı Vakfı - 19.10.2022
Muhtarlık yaptığı mahalleliye hem 'anne' hem 'abla' oldu

Muhtarlık yaptığı mahalleliye hem "anne" hem "abla" oldu

Sabancı Vakfı - 19.10.2022
İzmir yerel haberi: Gaziemir Belediyesi'nin 'Cv Bank' Birimi, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ne Dahil Oldu

İzmir yerel haberi: Gaziemir Belediyesi'nin "Cv Bank" Birimi, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'ne Dahil Oldu

Sabancı Vakfı - 22.09.2022
Sabancı Vakfı karşılıksız burs başvuruları ne zaman, bursu ne kadar?

Sabancı Vakfı karşılıksız burs başvuruları ne zaman, bursu ne kadar?

Sabancı Vakfı - 21.09.2022
Sabancı Vakfı, karşılıksız burs tutarını 2 bin lira olarak belirledi

Sabancı Vakfı, karşılıksız burs tutarını 2 bin lira olarak belirledi

Sabancı Vakfı - 21.09.2022
Metropolis'in 'ihtişamı' gün yüzüne çıkarılıyor

Metropolis'in "ihtişamı" gün yüzüne çıkarılıyor

Sabancı Vakfı - 18.09.2022
Diyarbakır ekonomi haberleri... Sabancı Vakfı: Diyarbakır Merkezdeki Tek Kadın Muhtarı Dilek Demir, 40 Kız Çocuğunu Erken Yaşta Evlilikten Kurtardı

Diyarbakır ekonomi haberleri... Sabancı Vakfı: Diyarbakır Merkezdeki Tek Kadın Muhtarı Dilek Demir, 40 Kız Çocuğunu Erken Yaşta Evlilikten Kurtardı

Sabancı Vakfı - 05.09.2022
Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

Metropolis'te 1800 yıllık kamusal yapı bulundu

Sabancı Vakfı - 29.08.2022
METROPOLİS'TE İLK KEZ TOPLU HALDE AMFORA VE SU TESTİLERİ BULUNDU

METROPOLİS'TE İLK KEZ TOPLU HALDE AMFORA VE SU TESTİLERİ BULUNDU

Sabancı Vakfı - 29.08.2022
Kayseri yerel haberi... Birincilik Kayseri'nin oldu

Kayseri yerel haberi... Birincilik Kayseri'nin oldu

Sabancı Vakfı - 21.08.2022
METROPOLİS ANTİK KENTİ'NDEKİ HAMAMIN 'KAZAN DAİRESİ' GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

METROPOLİS ANTİK KENTİ'NDEKİ HAMAMIN 'KAZAN DAİRESİ' GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Sabancı Vakfı - 11.08.2022
'Habermetre 1 - 7 Ağustos 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'

"Habermetre 1 - 7 Ağustos 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Sabancı Vakfı - 10.08.2022
Sabancı Üniversitesi Bölümleri

Sabancı Üniversitesi Bölümleri

Sabancı Vakfı - 09.08.2022
Sabancı Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?

Sabancı Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?

Sabancı Vakfı - 09.08.2022
Sabancı Üniversitesi Taban Puanları 2022

Sabancı Üniversitesi Taban Puanları 2022

Sabancı Vakfı - 09.08.2022
Sabancı Vakfı'nın desteklediği Metropolis Antik Kenti kazıları devam ediyor

Sabancı Vakfı'nın desteklediği Metropolis Antik Kenti kazıları devam ediyor

Sabancı Vakfı - 06.07.2022
Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı

Sabancı Vakfı'nın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü filmi altın pusula kazandı

Sabancı Vakfı - 04.07.2022
Çiğli Belediyesi'nin Gençlik Projesine Hibe Desteği

Çiğli Belediyesi'nin Gençlik Projesine Hibe Desteği

Sabancı Vakfı - 30.06.2022
Sabancı Vakfı'nın hibe desteği vereceği projeler açıklandı

Sabancı Vakfı'nın hibe desteği vereceği projeler açıklandı

Sabancı Vakfı - 24.06.2022
Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Sabancı Vakfı 7. Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Sabancı Vakfı - 22.06.2022
Adana Büyükşehir, Hane İçi Şiddetin Önlenmesinde Pilot Belediye Seçildi

Adana Büyükşehir, Hane İçi Şiddetin Önlenmesinde Pilot Belediye Seçildi

Sabancı Vakfı - 16.06.2022
İzmit Çarşısı 4. Kez Kaynaşma Buluşması'nda

İzmit Çarşısı 4. Kez Kaynaşma Buluşması'nda

Sabancı Vakfı - 15.06.2022
Çağan Hakkı Şekercioğlu kimdir? Çağan Şekercioğlu kaç yaşında, nereli, ödülleri neler?

Çağan Hakkı Şekercioğlu kimdir? Çağan Şekercioğlu kaç yaşında, nereli, ödülleri neler?

Sabancı Vakfı - 09.06.2022
Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu açıldı

Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu açıldı

Sabancı Vakfı - 06.06.2022
Mehtap Ar Kütüphanesi Açıldı

Mehtap Ar Kütüphanesi Açıldı

Sabancı Vakfı - 25.05.2022
Sabancı Vakfının 13. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı

Sabancı Vakfının 13. Sezon Fark Yaratanları tanıtıldı

Sabancı Vakfı - 11.05.2022
Son dakika haberi: Sabancı Vakfı, Kocaeli'deki meslek lisesine atölye binası kazandıracak

Son dakika haberi: Sabancı Vakfı, Kocaeli'deki meslek lisesine atölye binası kazandıracak

Sabancı Vakfı - 10.05.2022
NEET kadınları için 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' Hayata Geçiriliyor

NEET kadınları için "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi" Hayata Geçiriliyor

Sabancı Vakfı - 06.05.2022
23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi

23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi

Sabancı Vakfı - 02.05.2022
Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Adana katılımıyla ivme kazandı

Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi Adana katılımıyla ivme kazandı

Sabancı Vakfı - 30.04.2022
TBB Başkanı Fatma Şahin, Kadın Adayları Destekleme Derneği ile görüştü

TBB Başkanı Fatma Şahin, Kadın Adayları Destekleme Derneği ile görüştü

Sabancı Vakfı - 28.04.2022
'Hayalimdeki Şehir Kampı' İzmir Şirince Tiyatro Medresesi'nde gerçekleşti

"Hayalimdeki Şehir Kampı" İzmir Şirince Tiyatro Medresesi'nde gerçekleşti

Sabancı Vakfı - 26.04.2022
Sabancı Vakfı, 23 Nisan coşkusunu göklere taşıdı

Sabancı Vakfı, 23 Nisan coşkusunu göklere taşıdı

Sabancı Vakfı - 22.04.2022
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sona yaklaşıldı

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde sona yaklaşıldı

Sabancı Vakfı - 22.04.2022
Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adana'da ülkesinin tiyatro oyununu izledi

Sabancı Vakfı - 19.04.2022
Sabancı Vakfı'nın destekleriyle Adana'da tiyatro rüzgarı devam ediyor

Sabancı Vakfı'nın destekleriyle Adana'da tiyatro rüzgarı devam ediyor

Sabancı Vakfı - 14.04.2022
Güler Sabancı kimdir? Güler Sabancı kaç yaşında, evli mi? Güler Sabancı'nın hayatı ve biyografisi nedir?

Güler Sabancı kimdir? Güler Sabancı kaç yaşında, evli mi? Güler Sabancı'nın hayatı ve biyografisi nedir?

Sabancı Vakfı - 19.07.2022
'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesinin saha çalışmaları İzmir'den başladı

"Geleceğini Kuran Genç Kadınlar" projesinin saha çalışmaları İzmir'den başladı

Sabancı Vakfı - 12.04.2022
İlham veren projeler geliştiren Nurten öğretmen, deneyimlerini üniversitelilere aktardı

İlham veren projeler geliştiren Nurten öğretmen, deneyimlerini üniversitelilere aktardı

Sabancı Vakfı - 09.04.2022
23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali devam ediyor

23. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali devam ediyor

Sabancı Vakfı - 07.04.2022
TEMSA ve SUNUM, elektrikli araçlar için 'ortak akıl' üretecek

TEMSA ve SUNUM, elektrikli araçlar için "ortak akıl" üretecek

Sabancı Vakfı - 04.04.2022
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