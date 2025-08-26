Müzede Sahne Etkinliği 4-7 Eylül'de Sanatseverlerle Buluşuyor

"Karşılaşmalar ve Ötesi" temasıyla düzenlenecek "Müzede Sahne", 4-7 Eylül'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak.

Sabancı Vakfının ana desteğiyle uzun yıllardır gerçekleştirilen "Gösteri Sanatları Günleri", sanat yönetmenliğini Ayşe Draz'ın üstlendiği çok katmanlı programıyla, farklı disiplinleri bir araya getiriyor.

Gösteri sanatlarının duyulararası geçişkenliğine odaklanan bu yılki etkinlik, bedenin sanata, gündeliğin müzeye, geçmişin geleceğe ve sahnenin seyirciye dokunduğu anlara yoğunlaşıyor. Sahnede yankılanan sözcükler, bahçede karşılaşılan performanslar, fuayedeki sohbetler ve atölyelerle yalnızca oyun saatinde değil, günün her anında yeni temas alanları oluşturulması hedefliyor.

Ana sahne programında geleceğe dair ihtimalleri ironik ve şiirsel bir dille yorumlayan "Yarın Belki de", Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünün sahibi, aile içi şiddeti bir kadının hayat hikayesi üzerinden ele alan "Kızlar ve Oğlanlar" ile "L'Addition" eserleri yer alıyor.

Programda yer alan "Bahçede Karşılaşmalar" bölümü, farklı disiplinlerden sanatçıların performanslarıyla izleyicileri gündelik alışkanlıkların dışına taşıyor. Bu kapsamda, müze koleksiyonundan ilhamla, mekana özgü tasarlanan "Bir Gün Buradan Boğaz'ı İzledim" performansı izleyiciyle buluşuyor.

"Fuayede Karşılaşmalar" bölümünde ise Özlem Hemiş ve Aylin Alıveren, izlenecek oyunlara dair farklı bağlamları ve kendi izlenimlerini seyirciyle paylaşıyor.

Çocuklara yönelik programda, ATTA Festival yapımı "Pezzettino" ile Kadro Pa yapımı, mutfakta geçen obje tiyatrosu "3'ü 1 Arada Shakespeare" yer alıyor.

Oğuz Öner ile "Atlı Köşk'ün Ses Manzarası" atölyesi ve Homemade Aromaterapi işbirliğiyle gerçekleştirilecek "Kokularla Karşılaşmalar" atölyesi, izleyicilere görme ve işitmenin ötesine geçen yeni bir duyusal deneyim sunacak.

Çok yönlü bir sanatsal buluşma alanı sunan etkinliğin biletleri, biletinial platformu üzerinden temin edilebilir.