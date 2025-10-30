Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 17. Sezonu Başlıyor

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 17'nci sezon başvuruları 1 Kasım'da başlayacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, programda, toplumsal sorunlara çözüm üreten kişiler ve kurumlar aday gösterilecek.

Sabancı Vakfının 2009'dan bu yana yürüttüğü Fark Yaratanlar Programı, toplumsal sorunların bireysel çaba ve aktif vatandaşlıkla nasıl çözülebileceğine dair topluma ilham vermeyi amaçlarken, 17'nci sezonda adayların belirledikleri sorunlara yönelik geliştirdikleri çözümlerin somut değişim yaratması, yaratıcı, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir, şeffaf ve güvenilir nitelikler taşıması bekleniyor.

Seçilen "Fark Yaratanlar", uzmanlar eşliğinde yapılan ihtiyaç analizinin ardından uzun soluklu yolculuğa başlarken, Fark Yaratanlar Ağı'na dahil olan kişi ve kurumlar, çalışmalarını geliştirmek üzere, bir sezon boyunca Sabancı Vakfı ve Impact Hub İstanbul'la birebir çalışma fırsatı bulup, mentorlar aracılığıyla kapasitelerini güçlendirecek.

Fark Yaratanlar, önceki dönemlerde seçilen Fark Yaratanlar'la işbirliği yapma, çeşitli atölye ve etkinliklere katılma imkanı elde edecek.

Türkiye'nin yeni fark yaratanlarını bulmayı hedefleyen programın başvuruları ve aday önerileri, 1-30 Kasım arasında Fark Yaratanlar'ın internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, programın 17 yılda yüzlerce hikayeyi Türkiye'yle paylaştığını belirterek, vakıf olarak toplumsal değişimin, bireylerin ve kurumların cesareti, inancı ve emeğiyle mümkün olduğuna inandıklarını vurguladı.

Safkan, 2009'dan bu yana yaşadıkları çevredeki sorunlara çözüm bulmak için yola çıkan, değişime öncülük eden ve topluma umut veren Fark Yaratanlar'ın hikayelerini görünür kılmaktan mutluluk duyduklarını aktararak, her birinin değişime olan inançla nelerin başarılabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Her bir çalışmanın yarattığı sosyal faydanın önemli dönüşümlere vesile olduğunun altını çizen Safkan, "Toplumsal değişim için çalışan Fark Yaratanlar'ımızın hikayeleri bizlere güç veriyor. 17'nci sezonda da söz konusu umudu büyüterek kalıcı sosyal etki yaratacak yeni başvuruları ve aday önerilerini heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Safkan, bugüne kadar 20 bine yakın başvuru arasından seçilen 222 Fark Yaratan'ın, yalnızca birer örnek değil, birbirini destekleyen ve birlikte üreten topluluk haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"17'nci sezonda da söz konusu topluluğun büyüdüğünü ve iyiliğin yayıldığını görmek bizler için gurur kaynağı. Toplumsal dönüşüm için yola çıkan, umudunu kaybetmeden fark yaratmaya devam eden tüm birey ve kurumların başvurularını ve yurttaşlarımızın çalışmalarını beğendiği kişi ya da kurumları önermesini sabırsızlıkla bekliyoruz."