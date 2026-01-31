Haberler

Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı

Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Megastar Tarkan'ın konser serisi Türkiye'nin en tanınmış ve ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Biletleri günler öncesinden tükenen ve karaborsada fiyatları 40 bin liraya kadar çıkan konserlere, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye'nin en zengin kadınları arasında yer alan Güler Sabancı da katıldı. Sabancı, sosyal medya hesabından paylaştığı konser kareleriyle Tarkan'a övgü dolu sözlerle teşekkür etti.

  • Güler Sabancı, 30 Ocak'ta gerçekleşen Tarkan konserini izledi.
  • Güler Sabancı, sosyal medyada Tarkan'ın konserini 'mükemmel' ve 'muazzam' olarak nitelendirdi.
  • Güler Sabancı, konserde 'Tarkan' yazılı bir bandana taktı.

Megastar Tarkan'ın 16 Ocak'ta başlayan konser serisi, sadece müzikseverleri değil, Türkiye'nin en tanınmış ve en ünlü isimlerini de bir araya getiriyor. Biletleri günler öncesinden tükenen ve karaborsada fiyatları 40 bin liraya kadar çıkan konserler, adeta bir yıldızlar geçidine dönüştü.

GÜLER SABANCI DA SALONDAYDI

Yoğun ilgi gören konserlerin sonuncusunu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Türkiye'nin en zengin kadınları arasında yer alan Güler Sabancı da izledi. Sabancı, 30 Ocak'ta gerçekleşen Tarkan konserinde izleyiciler arasında yerini aldı.

SOSYAL MEDYADA TARKAN'A ÖVGÜ

Konserden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Güler Sabancı, Tarkan'a övgü dolu sözlerle teşekkür etti. Sabancı paylaşımında, "Tarkan… Mükemmel bir konser ve muazzam, yürekten bir emek var… İyi ki var" ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı'nın konser sırasında taktığı "Tarkan" bandanası da sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

