Yalçın Sabancı kimdir? Yalçın Sabancı kaç yalında, ne iş yapıyor?

72 yaşındaki iş insanı Kaya Sabancı, Muğla Bodrum'da ünlü bir otel ve tatil sitesinin içerisindeki konutuyla ilgili husumet yaşadığı otelin sahibi ve korumalarının saldırısına uğradı. Yaşanan olay sonrası Yalçın Sabancı kimdir? Yalçın Sabancı kaç yalında, ne iş yapıyor soruları sosyal medyada gündem oldu.

YALÇIN SABANCI KİMDİR?

Yalçın Sabancı, Hacı Ömer Sabancı'nın kardeşi Hacı Mehmet Sabancı'nın oğludur ve 1943 yılında doğmuştur.Yalçın Sabancı, Türkiye ve uluslararası alanda faaliyet gösteren YA SA Holding'in kurucusudur. 1999 yılında Sabancı Holding'deki görevinden ayrılarak denizcilik sektöründe yatırımlar yaparak faaliyetlerine başladı. Kısa sürede denizcilik sektöründe büyük yatırımlar gerçekleştirerek sektörde önemli bir konuma geldi. Ayrıca, Türkiye'nin en büyük gemisi olan 207,805 dwt yük taşıma kapasitesine sahip gemi de dahil olmak üzere önemli gemilere sahiptir.

Hızla büyüyerek inşaat, turizm, havacılık, tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri bünyesine kattı. Aynı zamanda Yalçın Sabancı Eğitim Vakfı adında bir vakıf da holdingin bünyesinde yer alır.

Sabancı Holding'te 39 yıl çalıştıktan sonra 1999'da denizcilik sektörüne odaklanmıştır. Neslihan Sabancı ile evlidir ve İlhan, Emirhan ve Aysen adlarında üç çocuğu bulunmaktadır.