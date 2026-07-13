Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 20. yılını 10 konserlik turneyle kutlayacak

Sabancı Vakfının ana desteğiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), kuruluşunun 20. yılını "Müziğin Sihri" temasıyla düzenleyeceği 10 konserlik Türkiye ve Avrupa turnesiyle kutlayacak.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında çalışmalarını sürdüren orkestra, şef Cem Mansur yönetiminde Sabancı Üniversitesi'nde gerçekleştireceği kampın ardından başlayacak turnede, Türkiye'nin yanı sıra Almanya ve Romanya'da sahne alacak.

Turnede, konservatuvarlarda eğitim gören ve sınavla seçilen 16-22 yaşlarındaki yaklaşık 80 genç müzisyen, klasik müziğin seçkin eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

"Müziğin Sihri" temalı repertuvarda Engelbert Humperdinck'in "Hansel ve Gretel Uvertürü", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "1 No'lu Piyano Konçertosu" ve "Fındıkkıran Süiti", Maurice Ravel'in "Kaz Ana Süiti" ile "Tzigane", Paul Dukas'ın "Sihirbazın Çırağı", Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe"si ve David Popper ile Camille Saint-Saëns'in eserleri seslendirilecek.

Orkestra, 20. yılı kapsamında ayrıca 26 yaşındaki besteci Emre Şener'in "Je Ne Sais Quoi" adlı eserini repertuvarına alarak Türkiye ve Avrupa'daki dinleyicilerle buluşturacak.

Konserlerde Moskova Konservatuvarı mezunu piyanist Özgür Ünaldı solist olarak sahne alırken, bazı konserlerde orkestranın genç müzisyenleri de solist performans sergileyecek.

Turne kapsamında TUGFO, 28 Temmuz'da Ayvalık Amfi Tiyatro, 29 Temmuz'da İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 30 Temmuz'da Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu ve 1 Ağustos'ta İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium Salonu'nda konser verecek.

Türkiye konserlerinin ardından Avrupa turnesine çıkacak orkestra, Almanya'daki Young Artists Festival Bayreuth ve Berlin Young Euro Classic Festival'in yanı sıra Romanya'daki Sinaia Festivali ile Bükreş Romanian Athenaeum'da sahne alarak, Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil edecek.