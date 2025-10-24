Sabancı Vakfı Ekim Zamanı Etkinliğinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırması Sonuçları Açıklandı

Sabancı Vakfı, 20 yıla yakın süredir sürdürdüğü hibe programı kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarını geleneksel "Ekim Zamanı" etkinliğinde bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etki Araştırması'nın sonuçları da etkinlikte kamuoyuyla paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca, 2024-2025 döneminde hibe almaya hak kazanan sekiz projenin hikayeleri ve gelecek hedefleri tanıtıldı.

Etkinlikte, Datça Çevre ve Turizm Derneği, Döngü Kooperatifi, Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı, Hasat Derneği, Müzikist Derneği, Oyun Hareketi Derneği, Önce Çocuklar Derneği ve Uluslararası Genç Arayış Derneği tarafından yürütülen projelerin uygulama sonuçları ve faydalanıcı öyküleri de katılımcılarla paylaşıldı.

"Gazze'de barışın kalıcı hale gelmesi en büyük dileğimizdir"

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı,"Ekim Zamanı'nın sadece bir buluşma değil, aynı zamanda umutların tazelendiği bir yolculuk" olduğunu belirtti.

Gazze'de yaşanan büyük trajedinin insanlığın derinden sarstığını vurgulayan Sabancı, "Dünya genelinde yükselen sivil uyanış ve vicdanın güçlü çağrısına kulak verilmesi gerekiyor. Ateşkes, barış için ilk adımdır. Fakat çatışmaların sona ermesi ve insani koşulların iyileşmesi açısından çok değerli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Sabancı, büyük çabalarla sağlanan bu ateşkesin hem insani yardımların ulaşabilmesi hem de yeni bir barış süreci için umut verdiğin ancak gerçek hedefin kalıcı barış olması gerektiğini kaydetti.

Bu yönde yürütülen çabaların kararlılıkla sürdürülmesi temennisinde bulunan Sabancı, "İnsanlık için utanç verici olan bu savaşta barışın kalıcı hale gelmesi en büyük dileğimizdir. Böylesine zorlu dönemlerde bize güç veren, umudu yeniden yeşerten, insanın potansiyeline, aklına ve yaratıcılığına olan inançtır." değerlendirmesini yaptı.

"Sivil toplumla işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Sabancı, vakfın 50 yılını geride bırakırken yeni stratejisinde sivil toplumla işbirliğini merkeze aldığını vurgulayarak, yaklaşık 250 projeyle 5 milyona yakın kişiye ulaştıklarını, bugünkü değeriyle sivil topluma toplam 650 milyon liralık kaynak aktarıldığını belirtti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etki Araştırması'nın bulgularına da değinen Sabancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl ilk kez yaptığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Etki Araştırması, çoklu krizler döneminde, tüm olumsuzluklara rağmen, bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Araştırmaya katılan 89 kurumun neredeyse yarısı ilk hibesini Sabancı Vakfı'ndan aldı. Bu destek, birçok kurum için başlangıç noktası oldu. Bu projeler aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında güçlü iş birlikleri geliştirildi. Sabancı Vakfı'nın desteğiyle güvenilirlik kazanan sivil toplum kuruluşları, başka fonlara da bu sayede erişim sağladı, kapasitelerini artırdı. Bizleri en çok mutlu eden sonuç ise, neredeyse tüm kurumların hala bu alanda çalışmaya devam ediyor olmasıdır. Bu araştırma bize Vakfımızın sadece bir hibe veren değil, toplumsal cinsiyet eşitliği alanına meşruiyet kazandıran stratejik bir aktör olduğunu bir kez daha bilimsel olarak kanıtladı."