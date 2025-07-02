Engelli Bireyler için Dijital Erişimi Kolaylaştıran 'Binclusive' Geliştirildi

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 16'ıncı sezonunda "Fark Yaratan" seçilen Atakan Nalbant, engelli bireylerin dijital dünyaya eşit ve bağımsız olarak erişimini sağlamak amacıyla yapay zeka tabanlı Binclusive'i geliştirdi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, doğuştan görme engelli olan, yalnızca ışık, renk ve cisimlerin büyüklüklerini ayırt edebilen Atakan Nalbant, okul hayatına başlamasıyla birlikte bilgiye erişimini kolaylaştırmak için erken yaşlarda yardımcı teknolojileri kullanmaya başladı.

Hünez 11-12 yaşlarındayken basit kodlama, programlama becerileri geliştirerek ziyaret etmek istediği internet sitelerini kendisi için erişilebilir hale getiren çözümler geliştiren Nalbant, lise döneminde ise bu becerileri sayesinde internet sitesi tasarımı yapabilir hale geldi.

Nalbant, kendisinin de sıklıkla karşılaştığı internet sitelerinin erişilebilirlik sorunlarını çözmek amacıyla harekete geçerek 2024'te, kurumların internet siteleri ve mobil uygulamalarını engelli bireyler için her aşamada erişilebilir hale getiren, engelli bireyleri test ve onay süreçlerine dahil ederek tüm kullanıcılara en iyi çözümü sunmak üzere çalışmalarını sürdüren Binclusive'i geliştirdi.

Binclusive sayesinde erişilebilirlik standartlarına uygun içerikler sunan kurumlar, farklı engel gruplarından ziyaretçilerin kendi ihtiyaçlarına göre erişim ayarlarını kişiselleştirebilmelerine imkanı sağlıyor.

E-ticaretten havacılığa, turizmden sivil toplum kuruluşlarına uzanan birçok sektörden kurumlarla yürüttüğü işbirlikleri sayesinde Binclusive, 100 bine yakın engelli bireyin dijital dünyaya erişimini mümkün kıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Nalbant'ın teknolojiyi daha kapsayıcı bir toplum için dönüştüren çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Doğuştan gelen bir engeli, binlerce insanın hayatını kolaylaştıran bir güce dönüştürmenin büyük bir değer yaratığına vurgulayan Safkan, şunları kaydetti:

"Atakan Nalbant, Binclusive ile yalnızca kendi yaşamını dönüştürmekle kalmıyor, dijital dünyada görünmez engelleri aşarak binlerce engelli bireyin eşit, özgür ve bağımsız bir deneyim yaşamasına öncülük ediyor. Teknolojiyi kapsayıcılığın en güçlü aracı haline getirme vizyonu, toplumsal dönüşümün en etkileyici örneklerinden biri. Sabancı Vakfı olarak Atakan'ın bu umut dolu ve öncü yolculuğuna eşlik etmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz."